Fotografía de archivo de personas votando, en las elecciones de 2025 de EEUU. Efe

El Supremo autoriza a la Casa Blanca a usar su sistema de verificación masiva de votantes en los comicios de noviembre

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó a la Casa Blanca a usar un sistema de verificación masiva de votantes en las elecciones de noviembre. La herramienta permite cotejar datos de la Seguridad Social y otras bases federales para comprobar el estatus de ciudadanía de votantes registrados. Críticos advierten que el sistema puede excluir a votantes elegibles, especialmente demócratas, y que los datos pueden estar desactualizados o ser poco fiables. Grupos defensores del derecho al voto consideran que la medida amenaza la privacidad y podría privar del sufragio a ciudadanos naturalizados.

El Tribunal Supremo permitió este viernes que la Administración Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de la ciudadanía para encontrar votantes no ciudadanos en las próximas elecciones legislativas.

Esta decisión supone una victoria para el mandatario y permite que la herramienta pueda utilizarse ya en las elecciones de medio mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre donde el Partido Republicano se juega el control del Congreso.

Los magistrados del Supremo cursaron la solicitud del Departamento de Justicia para bloquear la orden de un juez que había impedido a los funcionarios estatales utilizar los datos de la Seguridad Social y otras bases para realizar comprobaciones exhaustivas del estatus de ciudadanía de los votantes registrados cotejándolos con los registros federales.

La mayoría conservadora del tribunal recuerda que la ley federal autoriza expresamente al Departamento de Seguridad Nacional a solicitar y recibir información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio de otras agencias, incluida la Administración del Seguro Social.

El acuerdo de intercambio de datos de la administración es una de las medidas que impulsan la participación del Gobierno federal en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso.

La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la autoridad principal para organizar y administrar las elecciones.

El Departamento de Seguridad Nacional rediseñó el año pasado una base de datos federal conocida como Sistema Sistemático de Verificación de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), utilizada para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de una persona.

Este rediseño permite a los funcionarios buscar en múltiples registros simultáneamente y realizar búsquedas utilizando los datos de la Seguridad Social de los votantes.

Desde entonces, varios estados gobernados por republicanos han comparado sus listas de votantes con la base de datos, y a algunos votantes señalados como posibles no ciudadanos se les ha cancelado el registro.

Los críticos a este registro denuncian que estas prácticas por parte de los republicanos responden menos a la preocupación por la seguridad electoral que a un intento de obtener ventaja política reduciendo el electorado, arriesgándose a privar del derecho al voto a votantes elegibles, a menudo de tendencia demócrata.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha aplicado políticas de mano dura en materia de inmigración y a menudo repite el mantra de un fraude electoral generalizado, que acuñó tras su derrota en las elecciones de 2020 ante el expresidente demócrata Joe Biden.

Los riesgos de este sistema

La Liga de Mujeres Votantes, grupo defensor del derecho al voto, y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, grupo defensor de la privacidad, interpusieron una demanda en septiembre de 2025 para bloquear el sistema modificado por la Administración Trump.

Alegaron que el sistema SAVE revisado violaba la ley federal de privacidad y otras leyes estadounidenses y que provocaría que personas identificadas erróneamente como no ciudadanas sean excluidas del padrón electoral.

Argumentaron que el sistema SAVE puede estar desactualizado, lo que significa que los inmigrantes que se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, tienen derecho a votar, a veces son etiquetados como no ciudadanos.

En un fallo de junio que bloqueaba la base de datos renovada, la jueza de distrito estadounidense Sparkle Sooknanan, en Washington, D.C., dijo que el sistema se había ensamblado de forma desordenada y contenía datos de ciudadanía poco fiables.

"En definitiva, el gobierno federal ha pisoteado deliberadamente el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto", determinó Sooknanan. "Este tribunal no puede permanecer impasible mientras esto sucede", señaló.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos, en un fallo de 2 a 1 emitido el 4 de septiembre, se negó a suspender el fallo de Sooknanan, lo que motivó la solicitud del Gobierno ante el Supremo.

La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que representa a los demandantes, calificó el fallo del Supremo de este viernes de "profundamente decepcionante": "Pone a los estadounidenses en riesgo de ser blanco de forma ilegal por parte de una base de datos poco fiable de depuración de votantes semanas antes de las elecciones de mitad de mandato".

Debido a un litigio independiente en Florida, la Administración Trump ha podido seguir utilizando su sistema SAVE modificado en los estados de Florida, Iowa, Indiana y Ohio, gobernados por republicanos.