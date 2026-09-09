Escándalo en la Casa Blanca: Trump regaló 135.000 dólares en efectivo a tres jóvenes asesoras "por las fiestas"

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Las claves Generado con IA Donald Trump entregó 135.000 dólares en efectivo a tres jóvenes asesoras de la Casa Blanca como "regalo por las fiestas". Las asesoras Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris recibieron 45.000 dólares cada una, lo que supone cerca del 30% de su salario anual. Los pagos generaron polémica, ya que la ley federal prohíbe complementos al salario de empleados públicos, aunque la Casa Blanca justificó los regalos como legales y habituales. Trump también entregó 20.000 dólares en efectivo a Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, según declaraciones financieras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó regalos en efectivo por un total de 135.000 dólares a tres de sus colaboradoras más jóvenes y leales en la Casa Blanca, según las declaraciones financieras de las propias asesoras, que despertaron dudas entre expertos en ética sobre la legalidad de esos pagos.

Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris, tres jóvenes asesoras con acceso habitual al mandatario, declararon haber recibido 45.000 dólares cada una de Trump bajo el concepto de "regalo en efectivo por las fiestas", según las investigaciones de medios como The Washington Post y Politico.

Las cantidades equivalen aproximadamente al 30% de los 150.000 dólares que cada una percibe anualmente por sus puestos en la Casa Blanca, de acuerdo con los documentos divulgados por los medios locales.

Las declaraciones financieras, publicadas por la Administración la semana pasada, identifican a Trump como la fuente de los pagos.

Harp, de 35 años, es la más conocida de las tres, debido a que se convirtió en protagonista de una polémica viral después de que el senador demócrata Jon Ossoff hiciera un comentario sobre la estrecha relación entre ambos, desatando críticas de aliados del presidente y una amplia discusión en redes y medios.

También fue foco de otra polémica hace unas semanas tras revelarse que habría estado más de un año trabajando en la Casa Blanca sin la autorización de seguridad necesaria para ello. Harp, a quien se conoce como "la impresora humana" por llevar consigo un dispositivo portátil, es la encargada de filtrar la información que recibe el mandatario republicano a diario.

La cercanía de Trump con Harp la demuestra el episodio de la evacuación en secreto del presidente desde su avión oficial en Ankara por temor a un atentado de Irán, para el que utilizó un camión de cátering y fue acompañado por un pequeño séquito en el que estaba la asesora, pero no otras destacadas figuras como Marco Rubio o Scott Bessent.

La ley lo prohíbe

Por su parte, Martin, de 31 años, es asesora de comunicaciones y suele acompañar a Trump para grabar contenido para sus redes, mientras que Harris, de 26 años, es asistente ejecutiva del mandatario.

Los pagos han generado polémica debido a que la ley federal dicta claras prohibiciones a los pagos complementarios al salario de empleados públicos.

"El presidente tiene la costumbre desde hace mucho tiempo de hacer regalos de Navidad a personas de su entorno —incluidos, en ocasiones, empleados y colaboradores, tanto en el gobierno como durante su etapa en el sector privado—", justificó un portavoz de la Casa Blanca. "Los regalos en cuestión no tienen relación alguna con las funciones oficiales de dichas personas en el gobierno y, por tanto, son totalmente admisibles conforme a las normas legales y éticas pertinentes".

Natalie Harp acompañando a Donald Trump en un desplazamiento en su helicóptero a la Joint Base Andrews. Kylie Cooper Reuters

De acuerdo con The Washington Post, Trump también entregó 20.000 dólares a Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, según su declaración financiera.

Nauta, que percibe un salario anual de 175.000 dólares, fue asistente personal de Trump durante su primer mandato y es uno de los colaboradores que acompañaron al presidente durante un reciente desplazamiento en Turquía relacionado con una posible amenaza de asesinato.

Los expertos consultados por The Washington Post señalaron que no recuerdan otros casos públicos en los que un presidente estadounidense haya entregado cantidades similares de dinero en efectivo a empleados de la Casa Blanca.