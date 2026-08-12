Trump gana dinero cobrando a quienes quieren recibir antes sus mensajes de Truth Social para jugar en bolsa con ventaja

Truth Social, pese a las pérdidas millonarias recientes, busca rentabilizar la plataforma atrayendo clientes premium y reduciendo su dependencia del negocio de criptomonedas.

Expertos legales y éticos advierten que esta práctica podría infringir leyes sobre uso de información privilegiada y plantean serias dudas sobre su legalidad.

El servicio permite a firmas de Wall Street y empresas de información financiera recibir información clave antes que el resto, generando posibles ventajas en operaciones bursátiles.

Donald Trump cobra hasta 100.000 dólares al mes a grandes clientes por otorgarles acceso anticipado a sus mensajes en Truth Social.

El presidente Donald Trump es el mayor accionista de la red social Truth Social a través de su fideicomiso Donald J. Trump Revocable Trust. Este martes se ha sabido que al menos diez grandes clientes están pagando grandes sumas de dinero por recibir los mensajes de su cuenta con antelación.

Estos usuarios se conectan a la plataforma a través de una interfaz especial que facilita recibir antes que los demás los mensajes de ciertas cuentas de la red social. Acceden así a información que puede ser determinante para ganar en operaciones de compraventa en los mercados. El coste de esta modalidad de conexión privilegiada está entre 60.000 y 100.000 dólares (52.000 a 86.600 euros) mensuales.

La noticia plantea serias dudas legales: unos pocos usuarios dispondrán de información antes que los demás a cambio de una suma de dinero. Pero las cuestiones éticas son más relevantes: el primer mandatario se enriquecerá gracias a sus propias declaraciones públicas.

La información se conoció en una videoconferencia celebrada este lunes con inversores y analistas convocada por el CEO interino de la empresa, Kevin McGurn. En la reunión virtual se informó de que Trump Media & Technology Group (TMTG), firma a la que pertenece Truth Social, perdió 238 millones de dólares (206 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026.

Aunque parecen unos resultados escandalosamente malos, la situación ha mejorado ostensiblemente: en el último trimestre de 2025, las pérdidas declaradas fueron de 605,4 millones de dólares (524 millones de euros), mientras que el primer trimestre de 2026 arrojó un resultado negativo de 406 millones de dólares (352 millones de euros).

En realidad, las pérdidas se deben a que la normativa contable estadounidense obliga a registrar como reservas para pérdidas las caídas de valor de ciertos activos, como las monedas virtuales, aunque no se haya producido la venta de esos valores. A mediados de 2025 TMTG compró 1.240 millones de dólares en Bitcoin cuyo valor ha caído a la mitad desde entonces.

No obstante, McGurn declaró a los participantes en la conferencia que la compañía se enfocará en el futuro en la rentabilidad de Truth Social a costa de reducir el peso del negocio de las criptomonedas. Está en marcha un proceso de fusión con TAE Technologies para ampliar el campo de sus actividades al ámbito de la tecnología, los medios y los activos digitales.

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Dudas legales y éticas

Durante este segundo mandato de Trump, han saltado todas las alarmas acerca del uso indebido de información privilegiada en manos de la Casa Blanca o de esferas próximas al Gabinete Trump. Los jueces estudian varios casos de presuntas filtraciones que se usaron para generar grandes beneficios en los mercados de apuestas.

El caso de un militar que formaba parte del equipo que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela saltó a las portadas de los medios. Ganó casi medio millón de dólares apostando pocos días antes a que la extracción del mandatario se producía antes de final de mes.

Los asuntos más escandalosos están relacionados con compras o ventas masivas de petróleo pocos minutos antes de que Trump hiciera declaraciones en Truth Social relacionadas con las intervenciones en Irán y el Estrecho de Ormuz. Algunas de estas operaciones generaron beneficios inmediatos de más de 20 millones de dólares.

La nueva interfaz comercializada por TMTG dará acceso anticipado a cuentas de personas y organismos que toman decisiones de impacto en los mercados de valores y, además, las anuncian a través de este canal. Se trata, por ejemplo, de la propia cuenta del presidente (@realDonaldTrump), la cuenta oficial de la Casa Blanca (@WhiteHouse), el director del FBI, Kash Patel (@Kash) y muchas otras.

Renée Jones, profesora del Boston College y exdirectiva de la SEC, el organismo regulador de la bolsa en EEUU, declaró a CNN que este servicio "parece infringir las leyes sobre uso de información privilegiada". La normativa pretende evitar que un operador obtenga una ventaja injusta accediendo a información no pública.

Su argumento clave es que si las publicaciones del presidente se monetizan y algunas personas obtienen acceso especial a ellas antes que el resto, eso constituye "apropiación indebida de información", independientemente de que el contenido acabe siendo público segundos después.

Según declaraciones del CEO de TMTG al portal Axios, los clientes que ya han firmado el contrato de conexión a la red social son empresas de información financiera y firmas de trading de Wall Street.

Una mujer usa su móvil delante de las pantallas que muestran la evolución de las acciones de Truth Social y TMTG. Imagen de archivo. Brendan McDermid. Reuters.

Truth Social surgió como una reacción de Donald Trump a la suspensión de sus cuentas en Twitter tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. A finales de ese mismo mes, Trump anunció que crearía su propia red social para dar voz a sus seguidores.

El lanzamiento público fue el 21 de febrero de 2022. Se ciñó a usuarios del iPhone, que llegó a alcanzar una lista de espera de más de 200.000 personas. En octubre del mismo año, la plataforma estuvo disponible para usuarios de Android y otros sistemas operativos móviles.

Fue, precisamente, en aquellos días, cuando Elon Musk culminó la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. "Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo", declaró entonces. A continuación la rebautizó como X.

No tiene sentido comparar X y Truth Social. Se puede decir que la antigua Twitter es la plataforma líder en inmediatez de la información, noticias en tiempo real y debate público. Cuenta con casi 600 millones de usuarios registrados de los que más de una tercera parte la usan a diario. Su alcance es global.

Truth Social, en cambio, siendo una plataforma de funcionalidad similar, está enfocada a los seguidores de Trump. Tiene alrededor de 6 millones de usuarios registrados, dos terceras partes son cuentas en EEUU de las que solo un 10 % se conecta a diario.

Más que una red de intercomunicación, la plataforma de Trump es el canal de noticias dirigidas a sus seguidores sin intermediarios. Truth Social se ha convertido en "la maquinaria de propaganda de la Administración", declaró a mediados de julio Renée DiResta, investigadora de Georgetown especializada en manipulación e influencia online.

Según datos de la firma de análisis Similarweb revelados este lunes por The New York Times, la influencia del presidente a través de su red está perdiendo fuelle. En el mes de julio, el número de visitantes cayó alrededor de un 36 % comparado con el mismo mes de 2025.

Sigue la tendencia a la baja marcada en el mes de junio. Mientras, los datos de otras grandes plataformas como X muestran un ascenso notable durante el mismo periodo.

"He seguido el tráfico de Truth Social desde el principio y me llama poderosamente la atención lo abrupto del desplome", declaró Howard Polskin, experto en redes sociales. Considera que, con el uso intensivo de Donald Trump, el tráfico debería dispararse.

Un estudio publicado en mayo por NPR, la red pública de radiodifusión de EEUU, revela que Trump ha generado 2.249 posts en los cuatro primeros meses de 2026. Eso supone una media de casi 19 mensajes al día. La cifra se ha superado en ocasiones especiales, como el 1 de marzo, un día después de los ataques a Irán, cuando escribió 30 posts.

Es sorprendente que el tráfico decaiga cuando la actividad es tan intensa. Es una mala noticia, teniendo en cuenta que la red se concibió inicialmente para convertirse en una máquina de ganar dinero a través de la publicidad. Eso explicaría la ampliación del modelo de negocio a la captación de grandes cuentas con un acceso premium a la información.

Trump controla el 41 % de TMTG, su gran apuesta hacia los medios y los activos digitales. La Oficina de Ética Gubernamental (OGE) de EEUU publicó a primeros de julio la información financiera personal del presidente en 2025. El documento señaló que sus activos crecieron por encima de los 2.200 millones de dólares. La cifra supera a la de todos sus predecesores.

Los datos muestran que el valor de su patrimonio se ha triplicado en solo dos años. Antes de asumir el cargo, se estimaba en unos 2.300 millones de dólares. Dos años después, la cifra se calcula alrededor de los 7.000 millones.