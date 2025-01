Rebautizar como Golfo de América el Golfo de México, la última ocurrencia de Trump:  "¡Qué nombre más bonito!"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este martes el uso de la coerción militar o económica para hacerse con el control del Canal de Panamá y Groenlandia. También prometió cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América y repitió su promesa de imponer aranceles significativos a México y Canadá.

Preguntado en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, sobre si podía asegurarle al mundo que no usaría la coerción militar o económica para tratar de obtener el control de esas áreas, Trump respondió: "No puedo asegurarle, usted está hablando de Panamá y Groenlandia. No, no puedo asegurarle sobre ninguno de esos dos, pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica".

Trump ha subrayado que se plantea imponer aranceles a Dinamarca por su resistencia a la compra de Groenlandia. Sobre el Canal de Panamá, el presidente electo de EEUU acusó al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses que utilizan esta vía entre el Atlántico y el Pacífico.

Trump aseguró que China "básicamente está tomando el control" del canal y advirtió sobre la creciente influencia del gigante asiático en este paso crucial para el comercio internacional.

"El Canal de Panamá fue construido para nuestro Ejército", afirmó Trump, quien criticó nuevamente la decisión del fallecido expresidente Jimmy Carter (1977–1981) de transferir el control del canal a Panamá durante su mandato.

"El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", declaró.

Durante su presidencia, Carter, quien falleció el pasado 29 de diciembre a los 100 años, negoció los tratados que permitieron la transferencia del canal a Panamá, un proceso que se completó en 1999.

Trump calificó esta decisión como un "gran error" y afirmó que, en su opinión, fue una de las razones por las que Carter perdió la reelección en los comicios de 1980, en un contexto marcado por la crisis de los rehenes estadounidenses en la embajada de EE.UU. en Teherán.

Trump ya ha dicho anteriormente que buscará retomar el control del canal cuando tome posesión el 20 de enero, una idea que el Gobierno de Panamá ha rechazado de plano.

Sin embargo, el presidente electo no ha explicado cómo logrará que una nación soberana y aliada de Washington ceda el control de su territorio y su principal infraestructura. Ante preguntas de periodistas sobre si consideraría medidas económicas, militares o una renegociación de los tratados, Trump se limitó a responder: "Tendremos que hacer algo".

Estas declaraciones llegan en un momento en que está previsto que el cuerpo de Jimmy Carter deje su Georgia natal para ser trasladado a Washington, donde sus restos reposarán en una capilla ardiente en el Capitolio hasta el funeral de Estado que se celebrará el jueves.

El 'Golfo de América'

Por otro lado, Trump también prometió cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América y repitió su promesa de imponer aranceles significativos a México y Canadá.

"Abarca un territorio muy extenso", dijo sobre el Golfo. "'El Golfo de América'. ¡Qué nombre más bonito!".

Su promesa de cambiar el nombre del Golfo se hizo eco de su promesa anterior de revertir el nombre de Denali, el pico montañoso más alto de América del Norte, a Monte McKinley. El expresidente Barack Obama cambió el nombre de la montaña de Alaska en deferencia a los nativos americanos.

Normalmente, la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos establece los nombres geográficos, aunque los presidentes también han renombrado características geográficas mediante acciones ejecutivas.

La rueda de prensa, la segunda de Trump desde que ganó las elecciones del 5 de noviembre, tuvo lugar un día después de que el Congreso certificara formalmente su victoria.

La certificación del 6 de enero, un paso básico y en gran medida ceremonial requerido por la Constitución de Estados Unidos, se vio interrumpida en 2021 cuando una turba de partidarios de Trump irrumpió en el edificio del Capitolio en un intento fallido de impedir la victoria del presidente Joe Biden sobre Trump. La ceremonia del lunes se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad, pero se desarrolló sin dramatismo.