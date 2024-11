Una web satírica compra la fábrica de bulos Infowars y la convertirá en un canal para burlarse de las conspiraciones

Sin duda, el mejor desenlace posible y, también, el más inesperado. Al final, el periodista conspiranoico Alex Jones no ha podido salvar su emporio mediático Infowars, pero, para él, lo peor no ha sido eso: su máquina de difundir bulos es ahora propiedad de la web satírica The Onion, algo así como la versión estadounidense de El Mundo Today. La cantidad que ha abonado la firma Global Tetrahedron no ha sido facilitada, pero se baraja una cifra algo inferior a los mil millones de dólares que se esperaba recaudar. El dinero irá destinado a pagar las indemnizaciones a una veintena de familias de víctimas del tiroteo de Sandy Hook a los que Jones había acosado.

Según el comunicado, repleto de ironía, que ha colgado en The Onion Bryce P. Tetraeder (CEO de Global Tetrahedron), "InfoWars ha destacado como una herramienta de valor incalculable para lavar el cerebro y controlar a las masas. Con una astuta mezcla de paranoia delirante y dudosos trucos nutricionales antienvejecimiento, se esfuerza por hacer la vida más aterradora y más larga para todos, un objetivo encomiable. Es un verdadero unicornio, capaz de inspirar simultáneamente el apoyo público a los multimillonarios y avivar la indignación contra un estado federal inepto que puede asesinar a JFK pero ni siquiera puede llevar a un hombre a la Luna".

"InfoWars ha demostrado —continúa el comunicado— un compromiso inquebrantable con la generación de ira y radicalización de los miembros más vulnerables de la sociedad, valores que resuenan profundamente en todos nosotros en Global Tetrahedron. Ningún precio sería demasiado alto para semejante cornucopia de activos y mentes maleables. (…). No nos equivoquemos: este es un golpe para nuestra empresa y una victoria bien merecida para las elites multinacionales de todo el mundo".

Alex Jones announces this morning that The Onion has purchased InfoWars at public auction and the show is now being shut down.



