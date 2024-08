Kamala Harris admite que será una “carrera ajustada” contra Trump por la Casa Blanca

Kamala Harris logró este martes aparecer a la vez en Milwaukee, la ciudad que acogió la Convención Republicana el pasado julio, y Chicago, que celebra estos días la reunión del Partido Demócrata, para agradecer desde dos escenarios diferentes la confirmación de su nominación tras una votación protocolaria retransmitida por televisión.

"Tenemos 77 días para las elecciones. 77 días. Sabemos que esta va a ser una carrera ajustada hasta el final. Tenemos trabajo duro por delante, pero nos gusta el trabajo duro", indicó Kamala desde un pabellón ubicado en Milwaukee, a unos 150 kilómetros de Chicago.

La organización de la Convención Demócrata había preparado hoy dos actos paralelos con carga simbólica: por un lado en Chicago se oficiaba la votación de Harris como candidata presidencial del partido, y por el otro ella daría simultáneamente un mitin en Milwaukee, la localidad donde los republicanos confirmaron la candidatura de Trump semanas atrás.

"No solo tenemos una energía masiva en nuestra convención, sino que tenemos mucha más energía en el lugar donde ellos organizaron su convención!”, celebró Harris durante su mitin.

La californiana se permitió además bromear sobre Trump, quien en anteriores ocasiones ha comparado los aforos de sus mitines con los de Harris: "Oh, ese tipo va a estar muy triste esta noche”.

La elección de ambos aforos también siguió una estrategia electoral: Chicago, en Illinois, es la capital económica del Medio Oeste estadounidense, el extenso territorio en el que ambos candidatos se juegan la carrera a la Casa Blanca y donde hay más estados en disputa.

Por su parte, Milwaukee es la ciudad más poblada de Wisconsin, uno de esos estados bisagra que decantaran la balanza a favor de un candidato u otro.

Votación de Kamala

El protocolo electoral estadounidense estipula que los partidos confirmen a su candidato en una gran convención que sirve además para fijar sus lineas ideológicas.

Por ello, y a pesar de que los delegados del partido ya votaron a Harris durante una videollamada organizada a principios de agosto, este martes se escenificó la selección de Harris como candidata con un gran espectáculo televisivo en el que una delegación e cada estado confirmó su apoyo a la candidatura, hasta recibir más de 4.500 apoyos.

Inmediatamente después, Harris apareció en las pantallas del estadio de United Center de Chicago desde Milwaukee: "Nos sentimos tan honrados de ser sus candidatos", celebró junto a Tim Walz, el aspirante a la vicepresidencia.

Según datos proporcionados por la campaña de Harris, unas 15.000 personas asistieron al mitin en Milwaukee, mientras que 23.500 personas acudieron a Chicago en la segunda jornada de la Convención para presenciar el voto de Harris y luego escuchar a Michelle y Barack Obama.

Impulso de los Obama

En su ciudad natal, Chicago, y frente a miles de militantes de su partido, el matrimonio entregó dos apasionados discursos para pedir el voto por Kamala Harris y apelaron al sentimiento de “esperanza” que ha despertado su nominación.

"Hay algo mágico e increíble en el estadio. Es un sentimiento familiar que ha estado oculto durante mucho tiempo. Sabéis de lo que hablo. Es el poder contagioso de la esperanza", dijo Michelle entre gritos de euforia.

"La gran mayoría de nosotros no queremos vivir en un país amargo y dividido”, apuntó luego Barack, quien trató de dirigirse no solo a los votantes demócratas, también a otros ciudadanos descontentos con el panorama político. "Es más fácil incidir en los miedos y prejuicios de la gente, siempre lo ha sido. Es lo fácil. Tenemos una tarea difícil: Crear un nuevo camino".

Biden y Clinton

Ayer, en la noche inaugural de la convención, Joe Biden apenas mencionó los motivos que le llevaron a abandonar la carrera presidencial hace tan solo un mes durante su esperada aparición, relegada prácticamente a la medianoche.

A pesar del horario, el presidente fue recibido con una ovación de casi cinco minutos ininterrumpidos en la que el político sacó un pañuelo para secarse las lágrimas y no ocultó su emoción al ver a miles de militantes coreando su nombre.

"A los Estados Unidos, di lo mejor de mí para vosotros. Habré cometido muchos errores en mi carrera, pero durante 50 años he dado mi alma al país. Dijeron que era muy mayor para ser senador en mis treinta años y luego muy mayor para ser presidente", admitió Biden en uno de los pocos momentos en los que hizo referencia a su insólita retirada de julio.

Aunque la intervención que el momento de máxima audiencia televisiva fue la de Hillary Clinton, justo cuando las televisiones nacionales conectaron en directo con el estadio United Center de Chicago.



La exsecretaria de Estado y primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos dio a su discurso un aire de advertencia para evitar repetir los errores que llevaron a su amarga derrota frente a Donald Trump en 2016.

"No importa lo que digan las encuestas, no podemos abandonarnos. No podemos caer en los hoyos de las teorías del la conspiración. Tenemos que luchar por la verdad".

Protestas por Gaza

En el interior del estadio, tanto el lunes como el martes, se han podido ver algunas pancartas en apoyo a Palestina y con mensajes a favor de una tregua en Gaza. De hecho, durante la llamada al voto para confirmar a Harris como candidata, una treintena delegados se declararon "presentes" en lugar de dar votar por la candidata en señal de protesta por el apoyo de Israel a Estados Unidos.

Fuera del recinto, decenas de manifestantes propalestinos se congregaron frente al Consulado de Israel en el centro de Chicago. Según los medios locales, las autoridades desalojaron el área, aunque se dieron varios forcejeos que acabaron con una decena de arrestos frente a la sede diplomática y en los accesos al estadio que aloja la convención.

Los lazos entre EEUU e Israel, tradicionales aliados, está creando una fractura en el Partido Demócrata a medida que encrudece la guerra en Gaza. Mientras entre los republicanos el apoyo a Israel es férreo, la facción más progresista de los demócratas pide a Joe Biden y Kamala Harris acciones más concretas para frenar los ataques de Israel y alcanzar una tregua.

Consciente de que la tensa situación puede desmovilizar a esta parte del electorado, fundamental para la candidatura de Harris en unos comicios tan ajustados, la Convención incluyó discursos de las dos voces más populares del ala progresista del partido, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

“Debemos poner fin a esta horrible guerra en Gaza, llevar a casa a los rehenes y exigir un alto el fuego inmediato”, imploró Sanders al inicio de la noche.