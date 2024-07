Biden asegura que sigue comprometido en la campaña y hará "lo que Kamala necesite que haga"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha asegurado que aunque él ya no se presenta a la reelección sigue plenamente comprometido en la campaña: "El nombre ha cambiado, pero la misión no".



"Sigo plenamente comprometido. Seguimos juntos en esta pelea. No me voy a ninguna parte. (...) Todavía tenemos que salvar esta democracia. Haré lo que Kamala (Harris) necesite que haga", añadió en una llamada a su jefa de campaña, Julie Chavez, un día después de haber anunciado que renuncia a la carrera a la presidencia.

