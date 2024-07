Biden dice que "no se arrodillará ante Putin" e insiste en seguir en la carrera electoral

Joe Biden ha asegurado el compromiso de Estados Unidos con Ucrania y ha resaltado que la OTAN "sigue estando más fuerte que nunca". En la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN, Biden ha afirmado que "EEUU es una nación indispensable" y ha insistido en que, pese a las dudas que tienen muchos demócratas, seguirá en la carrera electoral porque debe "acabar lo que he empezado".

"No me voy a arrodillar ante Putin, no voy a dejar Ucrania. El futuro de la política estadounidense depende de los estadounidenses. Es un tema de seguridad nacional. Es demasiado importante, se trata del mundo en el que vivimos", ha declarado. A su vez, ha defendido que "el pueblo estadounidense entiende que EEUU es más fuerte por la Alianza" y "Estados Unidos no puede separarse del mundo".

