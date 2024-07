Biden envía una 'carta a la ciudadanía': "Seguiré en la carrera hasta el final", dice a los demócratas

Joe Biden no se retira. Puede faltarle frescura al presidente de EEUU, pero (más allá de los años) le sobran ganas y determinación. Tras la información publicada hace una semana por el diario The New York Times Biden sale ahora al paso y ha escrito una 'carta a la ciudadanía' al más puro estilo Pedro Sánchez para dirigirse a los demócratas:

"Ahora que habéis vuelto de las vacaciones del 4 de julio quiero deciros que a pesar de las especulaciones que han salido en la prensa y en otros sitios, estoy firmemente comprometido a seguir en la carrera, seguiré hasta el final con el objetivo de derrotar a Donald Trump".

En la misiva señala que ha tenido "largas conversaciones con los líderes del partido, con cargos electos, con afiliados y con votantes demócratas durante los últimos 10 días". Y durante esos encuentros asegura haber escuchado "las preocupaciones de la gente, sobre lo que está en juego en estas elecciones".

"Creedme, conozco mejor que nadie la responsabilidad y la carga que implica la nominación de nuestro partido", asegura.

El presidente de EEUU ha hecho pública esta carta en Twitter apenas cinco días después de la información publicada por el New York Times en la que se decía que Biden habría reconocido en una conversación en su círculo íntimo que es probable que no pueda salvar su candidatura a las elecciones de noviembre si en los próximos días no logra convencer al público de que está capacitado para seguir en el puesto cuatro años más.

Así lo desvelaba el diario neoyorquino, citando las declaraciones de un "aliado clave". Aunque la información también incluía una declaración de un funcionario de la Casa Blanca que desmentía rotundamente la información.

