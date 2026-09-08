Trump publica un mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, el Caribe, Canadá, Groenlandia e Islandia

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Las claves Generado con IA Donald Trump publicó en Truth Social un mapa donde la bandera de EE.UU. cubre México, Canadá, el Caribe, Groenlandia e Islandia. El expresidente ha sugerido renombrar el estado de Nuevo México como "Nueva América" y el Golfo de México como "Golfo de América". Trump suele compartir memes e imágenes con mensajes expansionistas, y recientemente firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a "Lago América". La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió reafirmando la soberanía e independencia de México ante las provocaciones de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.



Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".



El presidente suele difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial. Este lunes también ha publicado varias ilustraciones en las que se pueden ver barcos hundidos bajo la frase "Armada de Irán" o a él mismo de espaldas en un barco militar mientras una guerra naval estalla ante sus ojos.

Publicación de Trump. RRSS

Todo ello parecen deseos del magnate. El mandatario ha dejado ver durante su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, sin descartar intervenciones militares para tomar Cuba o la gran isla de hielo.



Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este lunes un mensaje en la red social X en el que quiso dejar claro que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

Publicación de Trump. RRSS

"En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", escribió la mandataria en un momento en el que el país celebra la Independencia.



Sheinabum reiteró que México es un "país libre, independiente y soberano" frente a las recientes provocaciones de Trump.



El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EEUU y Canadá por el de "Lago América".