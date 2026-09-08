Mamdani publica una primera tanda de 17.000 archivos del 11-S que muestran que Nueva York ocultó que el aire era tóxico

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Las claves Generado con IA El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó 17.000 archivos que demuestran que las autoridades ocultaron que el aire en la Zona Cero del 11-S era tóxico. Los documentos revelan la presencia de amianto y otras sustancias peligrosas en el aire, el suelo y los edificios tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La divulgación de los archivos responde a demandas y pone fin a décadas de restricciones sobre la información de la calidad del aire y la salud de los afectados. Miles de personas han enfermado o fallecido por enfermedades relacionadas con la exposición a tóxicos tras el 11-S, superando el número de víctimas directas del atentado.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó este martes a las autoridades que hicieran públicos miles de documentos que demuestran que los dirigentes neoyorquinos de la época ocultaron a la ciudadanía que el aire en la Zona Cero de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era "tóxico".

"Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", anunció Mamdani a falta de tres días para el 25 aniversario del ataque terrorista que cambió el curso del siglo.

Acompañado por supervivientes y familiares, el alcalde anunció en rueda de prensa que su administración divulgará más de 170.000 páginas de registros municipales que revelan, entre otras cosas, "cómo se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados".

"Había veneno en el aire, en el suelo, en los alféizares de las ventanas, en sus aires acondicionados y cubriendo a sus mascotas y su ropa, y permaneció allí durante meses. Todo el mundo lo sabía. Ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía", denunció el cómico Jon Stewart, que acompañó a Mamdani.

Los archivos estaban guardados en 68 cajas en una oficina municipal y, según la información en poder de The New York Times, fueron descubiertos el año pasado tras haber permanecido ocultos a la vista del público durante más de dos décadas.

Esta será la primera tanda de documentos, puesto que Mamdani se comprometió a compartir más durante los próximos meses en una página web creada para ello. A lo largo del próximo año, su administración tiene la intención de revisar, redactar y publicar muchos más documentos, hallados en oficinas municipales y de seguros.

El alcalde recordó, además, que en su primer presupuesto incluye 34 millones de dólares destinados a un portal público que proporcione información sobre la respuesta de la ciudad al ataque. "Muchos han impedido deliberadamente la divulgación de este tipo de documentos", subrayó.

11-S Reuters

El Ayuntamiento de Nueva York también contará con personal especializado para asistir a los ciudadanos que deseen revisar estos documentos para solicitar los fondos de asistencia destinados a las víctimas del 11-S.

"La única información omitida será la información de identificación personal y las evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan que, de publicarse hoy, todavía podrían plantear riesgos de seguridad", prometió Mamdani. "Nada más será censurado".

La divulgación de los archivos pone fin a dos demandas contra la ciudad de 9/11 Health Watch, una organización de defensa que demandó para forzar su publicación. También acaba con años de restricciones para acceder a información sobre la calidad del aire y las preocupaciones de salud relacionadas con el atentado.

Miles de personas que vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la Zona Cero tras los atentados han enfermado durante estos años. De hecho, el propio Mamdani confirmó este mismo martes que han muerto más personas por enfermedades relacionadas con los ataques que las casi 3.000 personas que perdieron la vida el 11 de septiembre.

El alcalde apuntó, en este sentido, que miles de trabajadores siderúrgicos, bomberos y empleados de oficina recuerdan el 11-S "cada vez que respiran con dificultad, que tienen que tomarse una pastilla y cada vez que se les administra otra dosis de quimioterapia".

"Lo mínimo que nuestra ciudad debe a las familias, sobrevivientes y primeros respondedores cuyas vidas cambiaron para siempre por el horrendo ataque terrorista del 11 de septiembre es transparencia y rendición de cuentas", sentenció Mamdani.