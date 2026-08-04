EEUU garantiza a la oposición venezolana que Machado podrá ser candidata después de las negociaciones con el chavismo

Entre los temas principales del diálogo están la composición del nuevo Tribunal Supremo, la apertura de medios cerrados y la reversión de inhabilitaciones políticas.

Machado y Edmundo González no participarán directamente en la mesa de negociación, pero no obstaculizarán el proceso.

El diálogo político para la transición democrática comenzó con una llamada entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, impulsado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

EEUU ha asegurado a la oposición venezolana que María Corina Machado podrá ser candidata presidencial tras las negociaciones con el chavismo.

El proceso de diálogo político anunciado para el pasado sábado arrancó por medio de una llamada telefónica entre el presidente del Poder Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez, y la que fue presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha sido el impulsor y diseñador de este proceso.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no estarán presentes en la 'mesa de negociación'. Una semana antes declararon en un comunicado conjunto que no participaron "en el diseño, construcción y funcionamiento" del proceso, pero aseguraron que no lo obstaculizarían.

Fuentes relacionadas con el bloque opositor venezolano aseguran que el Departamento de Estado de EEUU considera que no se deben mezclar los papeles de mediador y candidato. Quien aspire a unas elecciones no puede ser juez y parte. No obstante, garantizan que Machado podrá ser candidata cuando concluya la negociación con el chavismo.

En una entrevista concedida por Machado al periodista Luis Olavarrieta publicada este domingo, aseguró que en todo conflicto, las partes "defienden los intereses de sus propios pueblos". "Si hay buena fe e identidad en el futuro en el objetivo, que en este caso las hay, las fricciones se logran alinear, y eso es lo que va a ocurrir", afirmó.

Cuando le preguntaron por las diferencias entre su visión sobre Venezuela y la estrategia de la Administración Trump explicó que la única cuestión reside en los tiempos. "La diferencia está en la urgencia", dijo. "Está aumentada por la tragedia del terremoto. Para los venezolanos, cada día que pasa son vidas que se pierden", concluyó.

La líder opositora aseguró que sus relaciones con los principales funcionarios estadounidenses son "excelentes". "El presidente Donald Trump tiene mi número de teléfono y me llama siempre que lo necesita", aclaró.

Machado indicó que regresará a Venezuela "cuando terminemos de alinear estos procesos". "Es una decisión tomada", afirmó con rotundidad.

La Asamblea Nacional de Venezuela publicó este domingo un comunicado que resume el contenido de la conversación mantenida con la representante de la oposición. El lenguaje oficial lo describe como "el diálogo político del Gobierno Nacional con el sector de la oposición".

El comunicado es muy parecido al publicado por Dinorah Figuera desde su cuenta en X. El primer punto al que se refieren ambos acerca del diálogo que se abre desde este momento es "aunar esfuerzos en la atención de las víctimas del doble sismo del pasado 24 de junio".

El diálogo para la transición democrática surgió como una iniciativa del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. En una comparecencia ante los medios al pie de la escalerilla de su avión, Rubio declaró que EEUU estaría muy presente en el proceso.

En realidad, EEUU es el jugador más importante en la mesa. Para la oposición, la tutela de Washington representa la garantía cierta de que este proceso va a tener resultados para la transición democrática del país.

El ala dura del chavismo todavía está tratando de digerir lo que significa la presencia de los Estados Unidos en Venezuela. Algunos sectores más radicales acusan a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez de entregar la soberanía nacional a sus enemigos históricos.

La mesa de diálogo está compuesta por una representación de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Es la última institución democrática de Venezuela y el único Parlamento reconocido por EEUU y la mayoría de la comunidad internacional. El bloque lo lidera Dinorah Figuera, la que fue su primera presidenta.

En frente se sienta la Asamblea Nacional actual del régimen, presidida por Jorge Rodríguez, nacida de unas elecciones cuyos resultados fueron más que dudosos. Ambas son el espacio donde deben producirse estos cambios, que son políticos y legislativos.

Los aspectos tratados en este primer contacto entre Figuera y Rodríguez fueron la composición de las delegaciones de trabajo y la agenda de la primera reunión que será presencial y se celebrará en Caracas a finales de esta semana.

Además de la atención a las víctimas de los terremotos, los asuntos de calado político son el "fortalecimiento de la democracia" y los "derechos y garantías políticas".

Fuentes que han participado activamente en el proceso aseguran a EL ESPAÑOL que detrás de estos primeros movimientos hay varios meses de preparación. La agenda política abarca temas trascendentales para la transición.

El más importante de todos es el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Esta institución es la cabeza del sistema judicial venezolano y debe garantizar que el proceso de transición se ajusta a la legalidad.

El bloque opositor busca un acuerdo para un cambio completo del árbitro electoral que facilite condiciones claras de seguridad electoral. Para devolver los derechos políticos a los ciudadanos, es indispensable revertir la situación de los partidos que fueron ilegalizados o expropiados. También espera el levantamiento de las inhabilitaciones políticas.

El "fortalecimiento de la democracia en Venezuela", como lo describe la nota oficial, pasa por la reapertura de los medios de comunicación cerrados por la dictadura. Eso incluye portales de información bloqueados o emisoras de radio y canales de televisión suspendidos.

La oposición venezolana ve este proceso con esperanza, "Quisiéramos que fuera más rápido de lo que es. Pero lo esencial es que hay una meta clara: tener un país con instituciones que sean de todos los venezolanos, instituciones donde todos los venezolanos quepan, y llegar a un proceso de transición con unas elecciones generales que nos devuelvan un país verdaderamente democrático", afirmó un representante del bloque.