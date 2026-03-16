La Justicia argentina halla un contrato de 5 M para que Javier Milei promocionara la "estafa" de la criptomoneda $LIBRA

El presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado 10 de marzo en un acto en Nueva York. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Justicia argentina encontró un contrato de 5 millones de dólares para que Javier Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA, acusada de estafa. El documento detalla pagos a Milei por apoyo público y promoción en redes sociales, incluyendo un acuerdo de asesoría en blockchain y AI. La promoción de $LIBRA por Milei provocó un aumento y posterior caída abrupta del valor, causando pérdidas superiores a 4.000 millones de dólares a más de 44.000 inversores. Más de 100 denuncias penales acusan a Milei y su entorno de asociación ilícita y estafa, involucrando también a empresarios y asesores cercanos.

La investigación del caso por la estafa de la criptomoneda $LIBRA en Argentina ha descubierto un documento de contrato que acorrala a Javier Milei por el que se establece un pago de cinco millones de dólares a cambio del apoyo público del presidente argentino a dicha criptomoneda, lanzada el 14 de febrero de 2025, y que generó pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares a más de 44.000 inversores.

El documento estaba en el bloc de notas del teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado en la investigación como uno de los

intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, quien brindó la infraestructura tecnológica necesaria para $LIBRA, y el entorno del mandatario, entre ellos, su hermana Karina Milei, informa la prensa argentina.

El texto contempla tres pagos, uno de ellos un adelanto de 1,5 millones otro por la misma cantidad por la promoción de la $LIBRA en redes sociales y un abono final de dos millones de dólares ligado a la firma de un contrato posterior "en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina".

Llamadas de Milei y un contrato millonario

El documento fue redactado entre octubre y noviembre de 2024, antes de que Davis viajara a Argentina. Días después, el 30 de enero de 2025 Javier Milei se reunió con el empresario Hayden Davis en la Casa Rosada, algo que él mismo promocionó en sus redes sociales con un selfie de ambos explicando que este le estaba asesorando en criptomonedas.

Dicho texto, redactado en inglés, fue retocado días después, el 11 de febrero de 2025 a las 20:05 horas, tres días antes de que Javier Milei publicara un mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda coincidiendo con su lanzamiento. Sólo la publicación de ese mensaje tenía un precio de 1,5 millones de dólares, según el contrato.

Esta publicación de Milei provocó una subida inmediata del precio del activo digital y, poco después, un derrumbe abrupto que dejó pérdidas millonarias para muchos inversores, lo que disparó las especulaciones que desembocaron en una denuncia penal, ya que unos pocos con acceso a información privilegiada ganaron millones y miles de personas perdieron todo lo invertido.

Javier Milei, tras promocionar en sus redes sociales un "emprendimiento privado" basado en la criptomoneda $LIBRA, que no tenía respaldo económico real y fue diseñada para capitalizar el entusiasmo en redes sociales, eliminó la publicación y afirmó no tener relación con el proyecto ni conocer sus detalles.

Las últimas informaciones estrechan el cerco sobre Milei, ya que Novelli también tuvo un rol central durante la noche en que estalló el escándalo, el 14 de febrero de 2025. Entonces se encontraba en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas de Dallas, dentro de un salón alquilado por Hayden Davis para el lanzamiento del proyecto.

Ese fin de semana su teléfono registró casi 200 llamadas, incluidas comunicaciones con Karina Milei, principal asesora y hermana del presidente argentino, y con el propio Javier Milei.

Con Javier Milei habló inmediatamente después de la publicación del mensaje de promoción de la criptomoneda, a las 19:01 horas, y con el

asesor presidencial Santiago Caputo, encargado de gestionar la crisis, mantuvo 13 llamadas durante el sábado y el domingo.

Una estafa de 4.000 millones

Poco después, varios dirigentes políticos presentaron la primera denuncia penal contra Javier Milei por "asociación ilícita", "estafas" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por la difusión a $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos. Las denuncias contra el presidente argentino por este motivo sobrepasan las 100.

En este escrito judicial se acusaba a Milei de ser partícipe en una presunta "megaestafa" que afectó a más de 40.000 personas con pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares.

La denuncia señala al jefe de Estado como "partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas" e involucra a figuras cercanas a su círculo: dos militantes y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Además, se incluye al empresario y CEO de Kip Protocol, Julián Peh, que desarrolló la cripto, y al representante de Kelsier Ventures, Hayden Davis, así como a otros posibles responsables que podrían surgir durante la investigación.

Durante el tiempo en el que el mensaje estuvo visible, la demanda por la criptodivisa se disparó, su valor se infló, movió millones de dólares y luego se desplomó.

Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que, tras el salto, los inversores iniciales del "emprendimiento" comenzaron a retirar el dinero obteniendo unos 87,4 millones de dólares y “en cinco horas se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado”.