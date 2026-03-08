El Humboldt, el cable chino que rompió la transición de Gobierno entre Boric y Kast en Chile e incomoda a Trump

La polémica por el cable Humboldt refleja la creciente disputa de influencia entre Estados Unidos y China en Latinoamérica.

Kast rompió abruptamente el proceso de transición de mando, alegando falta de transparencia y desconfianza en la información recibida sobre el proyecto del cable.

Estados Unidos revocó el visado a tres miembros del gobierno de Boric como represalia por el avance del cable de fibra óptica chino, acusándolos de "socavar la seguridad regional".

El proyecto del cable Humboldt, que conectará Chile con Hong Kong, ha generado tensiones entre el gobierno saliente de Boric y el presidente electo Kast.

A solo cuatro días del cambio de bastón de mando en Chile, del izquierdista Gabriel Boric al ultraderechista José Antonio Kast, un cable chino ha agitado la transición en el Palacio de la Moneda.

El proyecto del cable Humboldt que conectará Sudamérica con Asia-Pacífico, más concretamente la región chilena de Valparaíso con Hong Kong, aumenta la tensión diplomática con Estados Unidos.

El tema del cable de fibra óptica, de origen chino y con una longitud de 14.800 kilómetros, no es aceptado por el huésped del Despacho Oval, Donald Trump, según publica la BBC.

"No confiamos"

"Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación -el cable de fibra óptica chino y la posición estadounidense- antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran", comentó Boric, el mandatario chileno saliente.

Kast, por su parte, se retiró de manera abrupta del encuentro. Se trata de un hecho que ocurre por primera vez en el país sudamericano desde el retorno de la democracia.

Tal y como informa la BBC, no es un Estado en el que suela haber sobresaltos en el momento de su transición. Por su parte, Kast señaló que "no confiamos en la información que nos están entregando" con respecto al cable.

Sanciones de EEUU

Todo viene de atrás. Estados Unidos decidió revocar el visado de tres miembros del Gobierno de Boric, el pasado 20 de febrero.

Al principio, se desconocían los motivos por los cuales el mandatario estadounidense sancionó al ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de la misma repartición, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Washington les acusó, mediante un comunicado, de "socavar la seguridad regional" y Boric tildó la decisión como "arbitraria, unilateral y sorpresiva".

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, este martes durante la presentación de su Gobierno. Reuters

Después, se conoció que la represalia de la Administración Trump respondió al avance del proyecto chino sobre el cable de fibra óptica.

El tema se convirtió en una polémica para el Ejecutivo de Boric por la "información contradictoria" que entregaron a sus autoridades.

Cable "en proceso"

En primer lugar, se dijo que el cable de fibra óptica estaba en proceso de evaluación. Así se lo transmitió el canciller Alberto Van Klaveren al embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd.

Sin embargo, la prensa local reveló que el titular de Transportes sancionado, Muñoz, firmó un decreto el 27 de enero aprobando la concesión para construir el cable.

Algunos medios informaron que la concesión entregada a China Mobile International, el mayor operador de telecomunicaciones del mundo por número de abonados, tenía una vigencia de 30 años. Establecía que el inicio de las obras tendría lugar un mes después de su ratificación.

El decreto fue anulado 48 horas después por "errores involuntarios".

En medio de la disputa de Estados Unidos y China por su hegemonía en Latinoamérica, Washington había advertido a la administración chilena sobre los riesgos de avanzar en la iniciativa.

Fin al proceso de traspaso

En mitad de toda la polémica, el aún presidente Boric quiso calmar las aguas y en una entrevista concedida a una televisión local aseguró que había informado a Kast.

"Aquí no hay nada oculto", aseguró Boric, quien hizo mención a una conversación con el presidente electo Kast antes de que estallara la polémica, las amenazas de Estados Unidos y las sanciones a los colaboradores.

Boric reitera que dijo a Kast que "quería conversar específicamente sobre el cable submarino".

Unas declaraciones que no han sido vistas con buenos ojos por parte del presidente electo para quien solamente enunció el tema y no explicó de qué se trataba.

"Se dio una especie de controversia entre lo que es informar y lo que yo diría que es enunciar", ha afirmado Kast en una rueda de prensa posterior a las declaraciones de Boric.

Y, es que, la tensión ha escalado hasta tal punto que Kast ha decidido "poner término al proceso de traspaso" que habían iniciado porque no confían "en la información que están entregando", ha asegurado Kast.

Una fuerte tensión que, para el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que se haya roto el traspaso de mando es "una mala señal con respecto al diálogo que requiere Chile", pero también es una mala señal "para la democracia".

Disposición para el traspaso

Boric ha recalcado que su mandato "sigue plenamente disponible, por el bien de Chile, para tener todas las reuniones que sean necesarias". Sin embargo, Kast sigue manteniendo su postura y afea a Boric que "toda acción tiene una reacción".

Lo que ocurre es que para Kast "hay una falta de transparencia", algo que asegura que es más grave que "una falta de información".

En medio del cruce de acusaciones y de la tensión, Boric aboga porque “un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile; y Chile no está para estas peleas de niños".

Así las cosas, la ministra secretaria general de Gobierno de Chile bajo el gobierno de Boric, Camila Vallejo, ha señalado que la administración espera que la ceremonia de cambio de mando del próximo 11 de marzo sea "respetuosa y sin tensiones".