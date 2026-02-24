Trump llega al discurso del estado de la Unión con la popularidad en mínimos: para más de la mitad, EEUU va a peor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La popularidad de Donald Trump se encuentra en mínimos históricos, con el 55% de los estadounidenses considerando que el país ha cambiado para peor bajo su mandato. El 78% de los encuestados ve una amenaza seria para el futuro de la democracia estadounidense y el 68% cree que los controles y equilibrios institucionales no funcionan bien. Las polémicas medidas internas y externas de Trump, como la intervención en Venezuela y la propuesta de anexar Groenlandia, han generado rechazo tanto en la sociedad estadounidense como entre sus aliados. El Tribunal Supremo anuló la mayor parte de los aranceles globales de Trump, lo que llevó al presidente a amenazar con nuevos gravámenes, generando preocupación entre los socios comerciales internacionales.

Los estadounidenses confían cada vez menos en su presidente. El respaldo al rumbo del país bajo el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha erosionado. Y es que parece que la política de confrontación llevada a cabo por el inquilino de la Casa Blanca de puertas para afuera y sus controvertidas medidas internas no logra convencer a la mayoría de los ciudadanos.

Así lo reflejan varias encuestas publicadas en la antesala del discurso sobre el Estado de la Unión, que tendrá lugar el martes a las 21:00 horas (a las tres de la madrugada en España) y que servirá para que el presidente describa los objetivos de su Administración y aborde los problemas más urgentes del país.

Los sondeos, en general, dibujan un escenario de creciente escepticismo entre la opinión pública, además de una pérdida de respaldo incluso dentro de las filas republicanas. Sin ir más lejos, un sondeo elaborado por NPR, PBS News y Marist College a finales de enero señala que el 55% creen que el país bajo la dirección que Trump ha "cambiado para peor".

Se trata del peor dato del dirigente republicano durante su actual mandato, pero también en el primero. Además, según la misma encuesta, un 78% de las personas consultadas ve una amenaza seria para el futuro de la democracia estadounidense, mientras que el 68% considera que el sistema de controles y equilibrios que divide el poder entre el presidente, el Congreso y los tribunales no está funcionando bien.

La tendencia es similar a la presentada en el estudio demoscópico elaborado por el Wall Street Journal a principios de enero, donde tan solo un 45% de los votantes decían aprobar la gestión de Trump, mientras un 54% la rechazaba.

La vista puesta en las midterms

Estos índices de aprobación pueden pasarle factura al presidente estadounidense de cara a las elecciones de mitad de mandato (las midterms) de noviembre. Todos los pronósticos, de hecho, apuntan a que los republicanos podrían sufrir un duro varapalo electoral y perder la mayoría con la que cuentan en las dos cámaras del Congreso.

Donald Trump, interviene durante un Congreso en Washington. Reuters

La estrategia de expansión territorial del presidente de Estados Unidos, marcada por acciones polémicas como la intervención militar en Venezuela que resultó en la captura de su mandatario Nicolás Maduro y sus reiteradas amenazas de adquirir Groenlandia —un territorio autónomo de Dinamarca — no le están sumando apoyos entre la sociedad estadounidense. Tampoco entre aliados internacionales.

De hecho, respecto al asunto de la isla ártica, un 86% de los estadounidenses rechaza que EEUU anexione Groenlandia, de acuerdo con datos difundidos por Fox News, una cadena cercana a la Administración Trump.

En paralelo, una encuesta del Pew Research Center realizada a inicios de este año también concluyó que las acciones del segundo mandato de Trump no eran populares. Solo el 27% de los adultos en Estados Unidos dijo apoyar todas o la mayoría de sus políticas y planes.

Polarización en EEUU

La fractura partidista, sin embargo, sigue marcando el pulso político en Estados Unidos. Según el citado sondeo, el 90% de los demócratas sostiene que el país está peor que hace un año, mientras que el 82% de los republicanos considera que la situación ha mejorado.

A pesar de que la polarización no es nueva, los datos apuntan a una consolidación de bloques cada vez más impermeables entre sí.

Pese a ello, el dirigente republicano ha perdido popularidad también entre los votantes republicanos, cada vez más contrariados con la deriva del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca, más preocupado por cuestiones externas que por los problemas internos.

En febrero de 2025, el 75% de los republicanos o simpatizantes afirmaba que el presidente tenía la capacidad mental necesaria para el cargo; en enero, ese porcentaje se había reducido al 66%.

En paralelo, la proporción de republicanos que considera que actúa de manera ética en el desempeño de sus funciones cayó del 55% al 42% en el mismo periodo, en un contexto marcado por los aranceles y diferentes conflictos diplomáticos con otros países.

La semana pasada, la Corte Suprema de EEUU desactivó el plan de Trump de aplicar aranceles generalizados a terceros países con el fin de apuntalar la industria estadounidense.

La Constitución de Estados Unidos es clara: la potestad de fijar aranceles corresponde al Congreso, no al presidente, por lo que el Tribunal, de mayoría republicana, ha considerado que el mandatario estadounidense se extralimitó de sus poderes.

La decisión no ha sentado nada bien al Ejecutivo, con un Trump que amenazó este lunes con subir los aranceles a los países que decidan "jugar" con el varapalo del Tribunal Supremo que invalidó el pasado viernes los nuevos gravámenes.

En respuesta al fallo judicial, Donald Trump anunció la imposición de un arancel global del 10%, que posteriormente elevó al 15%, amparándose en un nuevo encaje legal y nuevamente sin el respaldo explícito del Congreso.

La medida ha generado inquietud entre los principales socios comerciales de Estados Unidos. Tanto la Unión Europea como China tratan de obtener claridad sobre el alcance de estos nuevos gravámenes y sobre la seguridad jurídica de los acuerdos comerciales vigentes con Washington.

La incertidumbre amenaza con reabrir tensiones en un momento especialmente delicado para la economía global, en un contexto en el que los ciudadanos estadounidenses cada vez están más preocupados por encontrar un empleo de calidad.