Trasnoche o madrugue, aquí tiene la guía completa para seguir el debate entre Biden y Trump

Este jueves, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su antecesor, el republicano Donald Trump, se verán las caras en Atlanta (Georgia) para el primer debate para las elecciones presidenciales que se celebran en noviembre. El segundo se celebrará en septiembre. Este evento histórico, que se celebra cinco meses antes de los comicios y que tendrá un formato único, podría ser clave en una contienda que se prevé ajustada. Hoy por hoy, todas las encuestan y sondeos nacionales apuntan a un empate técnico entre ambos candidatos.

¿Dónde ver el debate?

El primer debate entre Biden y Tromp se emitirá en directo a las 21:00 horas ET de hoy, jueves 27 de junio. Es decir, a las 3:00 horas del viernes en España. Podrá verse por televisión por cable o a través de la app en la CNN, CNN International, CNN en Español y en otros canales de la cadena. Asimismo, otros medios de comunicación estadounidenses, como The Washington Post, han anunciado que lo retransmitirán en directo. Para aquellos que no puedan verlo durante la madrugada, la CNN lo podrá a disposición de sus suscriptores el viernes.