Trump asegura que no ha tenido "un juicio justo" e insiste en ser víctima de una "persecución política"

"Todo esto es una persecución política". Esta es la idea que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha repetido este viernes durante una rueda de prensa realizada desde la Torre Trump, en Nueva York, apenas un día después de haber sido declarado culpable de los 34 delitos graves que enfrentaba por el caso Stormy Daniels.

"No ha sido un juicio justo. Este caso estaba amañanado", ha señalado el líder republicano, pese a no tener pruebas de ello y de que el histórico fallo que le convierte oficialmente en un "criminal convicto" (felon) ha sido alcanzado por unanimidad. No es la primera vez que Trump, candidato a las elecciones presidenciales de noviembre, trata de desacreditar al sistema judicial estadounidense.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.