Joe Biden pide prohibir los rifles de asalto tras la matanza de Nashville: "¡Son armas de guerra!"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido una vez más la prohibición de los rifles de asalto y endurecer las leyes de tenencia de armas tras el tiroteo que este lunes dejó seis muertos, tres de ellos niños, en un colegio de Nashville. Los republicanos creen que prohibir este tipo de armas no es una opción y culpan a la salud mental de los estadounidenses de este tipo de matanzas.

Biden ha alertado de que se están utilizando "armas de guerra" en colegios y calles de Estados Unidos y que es necesario poner fin a esta situación cuanto antes, aunque se ha mostrado fiel defensor de la segunda enmienda de la Constitución de EEUU, que regula el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas bajo ciertas circunstancias.

"La gente está empezando a verlo, en la televisión hay médicos de emergencias que enseñan lo que pasa cuando una bala de un revólver u otro tipo de pistola entra en el cuerpo en línea reacta y sale. Pero lo que pasa cuando es un rifle de asalto, con un AR-15, es que entra en el cuerpo y explota dentro y va a mucha más velocidad", ha afirmado este martes en un acto en Carolina del Norte.

[Biden anuncia una orden para impedir el acceso a las armas a personas potencialmente peligrosas]

"Mis hijos y yo tenemos escopetas"

A pesar de estas palabras, Biden ha mostrado su apoyo sin fisuras a la segunda enmienda, pero ha insistido en el que los rifles de asalto deberían estar prohibidos porque son extremadamente peligrosos.

"Soy un hombre de la segunda enmienda, yo mismo tengo dos escopetas. Mis hijos tienen escopetas. Todo el mundo cree que la segunda enmienda es absoluta pero no puedes ir y comprar un arma automática, no puede tener una ametralladora, no puedes tener un lanzallamas. ¿Por qué estamos permitiendo armas de guerra en nuestras calles y colegios", ha preguntado.

Joe Biden reconoce, además, que es "enfermizo" y "difícil de creer" que las muertes por armas sean la primera causa de los fallecimientos entre menores en EEUU. "Esta situación es completamente ridícula", ha dicho.

[Tiroteo en Times Square: un joven de 22 años muerto y dos sospechosos a la fuga]

"¡Son armas de guerra!"

Por ello, exige una legislación más estricta en lo referente a los rifles de asalto. "Tenemos que hacer más para parar esta violencia con armas que está destrozando comunidades y el alma de esta nación. Tenemos que proteger a nuestros niños para que aprendan a escribir y leer en vez de agacharme y esconderse en un aula. Necesitamos actuar. ¡Son armas de guerra!", ha denunciado.

Biden pide así al Congreso aprobar una norma que prohíba los rifles de asalto. "No debería ser un tema de partidos, es un tema de sentido común", ha añadido, señalando claramente a los republicanos, que ponen trabas a cada propuesta legislativa para abordar la violencia armada.

Hasta el momento, y a través de órdenes ejecutivas, el presidente de Estados Unidos ha legislado para dotar de mayores y mejores medios a la Policía, ha creado programas de intervención para reforzar el almacenamiento de armas y ha prohibido las llamadas armas fantasma, pistolas sin registro que pueden ser montadas en media hora.

Por su parte, los republicanos insisten en que prohibir los rifles de asalto no es una opción. El congresista Andy Ogles proponer poner el foco en los problemas de salud mental de los estadounidenses.

Sigue los temas que te interesan