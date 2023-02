Tiroteo en Times Square: un joven de 22 años muerto y dos sospechosos a la fuga

Lugar del tiroteo en Manhattan, en imágenes de la cadena ABC7 New York.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en el corazón de Manhattan, en Nueva York, junto a la reconocible Times Square. Un joven de 22 años murió tras recibir un disparo en el pecho a las 17:30 horas de este jueves en la calle 44 con la Octava Avenida.

El suceso podría haberse saldado con peores consecuencias al tratarse de un lugar que concentra gran número de turistas y también al producirse a la hora en la que miles de personas salen de trabajar o hacia uno de los numerosos restaurantes de la zona.

La víctima quedó tendida en el suelo junto a un establecimiento de Shake Shack, una conocida cadena de hamburgueserías, y una boca de metro. La policía acudió de inmediato y acordonó la zona, donde comenzaron a acercarse cientos de curiosos.

Según informa el periódico local The New York Post, las primeras pesquisas apuntan a un ataque relacionado con el tráfico de drogas, perpetrado por dos hombres que salieron a la carrera y que todavía no han sido localizados.

El portero de un bar frente al Shake Shack dijo haber escuchado un único impacto. El joven que lo recibió, trasladado de urgencia al hospital Monte Sinaí, apenas a 5 kilómetros, no respondió a las maniobras de resucitación de los sanitarios.

