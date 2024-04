Una española parada, que se informa por su marido y sin redes sociales, jurado en el juicio de Trump

Tras cuatro sesiones maratonianas, el juicio penal en la Corte Suprema de Nueva York contra el expresidente Donald Trump ya tiene por fin jurado. A los 12 miembros titulares, siete hombres y cinco mujeres, seleccionados el jueves, se unieron este viernes seis suplentes, entre ellos una española.

El proceso no ha sido sencillo dada la repercusión mediática y la trascendencia de esta causa, el primer juicio penal contra un expresidente de EEUU. El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre está acusado de hasta 34 cargos de fraude por falsificar documentos para ocultar unos pagos hechos en 2016, durante la campaña presidencial, a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta relación extramarital.

Aunque no está permitido revelar la identidad de los miembros del jurado en este caso por orden del juez la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchan, sí ha trascendido que el jurado estará formado por 12 miembros titulares, siete hombres y cinco mujeres, todos ellos vecinos de Nueva York, así como seis suplentes, de los que una de ellos es una mujer española.

[Empieza el juicio a Trump, el primero a un presidente de EEUU: ¿Podría ir a las elecciones desde la cárcel?]

En sus respuestas a la batería de preguntas para determinar su idoneidad para formar parte del jurado, esta mujer explicó que ahora residía en Nueva York, tras haber vivido "unos pocos años" en Miami, y que actualmente está desempleada, aunque cuenta con titulación universitaria y se dedicó al sector empresarial enfocado a la población hispana en Estados Unidos.

También manifestó su desinterés por la prensa, por lo que el tratamiento mediático del expresidente republicano no le supondría un condicionante a la hora de emitir un veredicto. "No quiero ver las noticias. Ojeo los titulares. No profundizo en nada en concreto", afirmó la mujer, que añadió que "a estas alturas" de su vida es su marido quien la informa de la actualidad y que ella no cuenta con redes sociales.

La española también aseguró que no conoce a nadie que haya trabajado para alguna de las empresas de Trump ni en sus campañas previas en sus carreras previas hacia la Casa Blanca, así como que tampoco ha asistido a ningún mitin o acto electoral del expresidente republicano.



Detalló además que no tiene convicciones morales, políticas o religiosas que le impidan ser elegida como jurado suplente. "Basaré mi veredicto en las pruebas presentadas. No tendré en cuenta lo que haya ocurrido en el pasado. Seré objetiva y neutral para este caso o para cualquier caso que la justicia me necesite", prometió bajo juramento.

Ilustración que muestra al juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, escuchar a un miembro del equipo legal de Donald Trump. Reuters

Como jurado suplente, esta mujer junto a los otros cinco seleccionados podría sustituir a uno de los miembros titulares en caso de que alguno de ellos no pueda seguir en el juicio por razones como un accidente, problemas de salud o cualquier otra circunstancia inhabilitante sobrevenida durante las seis a ocho semanas en que está previsto que dure el juicio contra Trump.

En cualquier caso, salvo que alguno de ellos sustituya a un miembro del jurado titular, no intervendrán en la deliberación para el veredicto, aunque sí tendrán que escuchar todos los testimonios, declaraciones y pruebas presentadas durante el juicio.

Los 12 miembros del jurado popular

Pocos son los datos que se han divulgado sobre las doce personas que forman parte del jurado titular, cuya identidad no ha trascendido tras haber prohibido el juez a los medios publicar sus nombres y otros datos personales que permitan su identificación. Sin embargo, sí se conoce que los siete hombres y las cinco mujeres viven en diferentes partes de Manhattan, incluidos el Upper East Side, Harlem, Hell's Kitchen y West Village. Todos ellos provienen de una variedad de orígenes personales e historiales laborales, según medios ingleses.

Un abogado, un banquero y un logopeda forman parte de este grupo de doce personas, según la CNBC que desveló algunos detalles de los miembros del jurado. Esto es lo que esta cadena ha informado sobre lo que apenas ha trascendido de los jurados titulares en el juicio penal de Trump:

Jurado 1: Un hombre que vive en West Harlem y trabaja en ventas. Está casado, le gusta hacer "cualquier cosa al aire libre" y se informa a través de The New York Times, Fox News y MSNBC.

Jurado 2: Un hombre que trabaja en banca de inversión, sigue Twitter así como las publicaciones de Truth Social de Trump y dijo: "No tengo ninguna creencia que pueda impedirme ser justo o imparcial", señaló durante su proceso de selección.

Jurado 3: Un joven que ha vivido en Chelsea durante cinco años, trabaja como abogado en derecho corporativo y le gusta hacer senderismo y correr. Se informa a través de The New York Times, The Wall Street Journal y Google.

Jurado 4: Un hombre que es ingeniero de seguridad y le gusta trabajar la madera y el metal.

Jurado 5: Una joven que es residente de Harlem y trabaja como profesora. Vive con su novio, le encanta escribir, el teatro y viajar. Se informa a través de Google y TikTok y escucha podcasts sobre relaciones y cultura pop.

Jurado 6: Una joven que vive en Chelsea y trabaja como ingeniera de software. Se informa a través de The New York Times, Google, Facebook y TikTok.

Jurado 7: Un hombre que vive en el Upper East Side y trabaja como abogado litigante civil. Disfruta pasando tiempo al aire libre y se informa a través de The New York Times, el Wall Street Journal, el New York Post y el Washington Post.

Jurado 8: Un hombre que está jubilado pero trabajó para un importante gestor de patrimonios. Dijo que disfruta del esquí, la pesca con mosca y el yoga.

Jurado 9: Una mujer que es logopeda, se informa a través de CNN y le gustan los podcasts de realities.

Jurado 10: Un hombre que trabaja en comercio, lee The New York Times y escucha podcasts sobre psicología del comportamiento.

Jurado 11: Una mujer que trabaja como gerente de desarrollo de productos y ve noticias nocturnas y lee Google, noticias de negocios y moda.

Jurado 12: Una mujer que es fisioterapeuta y le gusta correr y jugar al tenis, así como escuchar podcasts sobre deportes y fe.

Parcialidad y temor, dificultades para seleccionar al jurado

De los 200 candidatos para formar parte de este jurado, más de la mitad de los candidatos, 104, fueron descartados automáticamente, bien por manifestar su imposibilidad de ser imparcial o por miedo a que su identidad trascendiera públicamente.

Tras un intenso interrogatorio por parte de los fiscales y el equipo de defensa de Trump sobre su historia personal, opiniones políticas, publicaciones en redes sociales y capacidad para permanecer imparciales a pesar de cualquier opinión que puedan tener sobre el polarizante expresidente, este grupo de 96 candidatos se redujo a los doce seleccionados.

[El carrusel judicial Trump no afecta a los votantes: "Todos son peores que él"]

Aunque no está permitido revelar la identidad de los potenciales miembros del jurado, muchos de los candidatos mostraron su preocupación durante la selección por las consecuencias de formar parte de este proceso, debido al clima tan polarizado en el que lleva el país instalado desde hace años.

El juez la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchan tuvo incluso que llamar la atención al propio Trump, avisándole de que no permitiría que intimidara a ningún jurado. Esta advertencia por parte del magistrado tuvo lugar el pasado martes cuando el magnate, según ha trascendido, estaba haciendo gestos y hablando en voz alta mientras un potencial jurado era interrogado sobre una publicación en sus redes sociales.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios después de salir de una sesión de su juicio penal. Reuters

El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre ha denunciado en su red Truth Social que sufre una "orden mordaza" que le impide responder a todas las "mentiras y vómitos" que recibe en programas de televisión. Y es que el magistrado le ha prohibido, bajo amenaza de multa, que escriba o hable sobre los testigos, los miembros de la fiscalía y de la judicatura, más los familiares de propio juez por sus simpatías demócratas.

"Es una vergüenza", señaló el magnate a la prensa esta semana a las puertas de la Corte Suprema de Nueva York. El expresidente estadounidense se quejó además de estar perdiendo el tiempo en dicha corte en lugar de estar haciendo campaña contra el demócrata Joe Biden, al que culpa de orquestar una cruzada judicial en su contra. "Debería estar ahora mismo en Pensilvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia, haciendo campaña", denunció esta semana.

Tras la designación de los jurados titular y suplente, el juicio se renudará el lunes con el inicio de la fase de alegatos iniciales en la que Trump deberá enfrentarse a testimonios en su contra. Al finalizar este período, la oficina del Fiscal de Manhattan convocará al primer testigo. Para que Trump sea declarado culpable, el jurado debe alcanzar un veredicto unánime.