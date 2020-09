Suspenden a un diputado por besar los pechos de su pareja durante una sesión por Zoom

Un diputado argentino del oficialista Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, ha sido suspendido de la sesión de la Cámara de Diputados en la que participaba de manera virtual desde su domicilio después de que la cámara de su ordenador captara una escena erótica con su pareja, acariciándola y besándole un pecho. Un caso que recuerda en España al 'escándalo Merlos' cuando se descubrió la infidelidad del periodista durante una intervención en un programa online.

Un diputado argentino manosea a su mujer en una sesión virtual.

El presidente de la cámara baja argentina, el también oficialista Sergio Massa, fue quien decretó la suspensión de Ameri, diputado por la norteña provincia de Salta, y anunció la creación de una comisión que se encargará de determinar si la acción puede conllevar su expulsión como legislador.

El suceso se produjo durante la intervención de otro diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, y la retransmisión en directo de la sesión estaba haciendo un plano general de las señales de todos los diputados desde sus casas cuando en el recuadro de Ameri apareció una mujer, que él después, en declaraciones a diversos medios, reconoció que era su pareja.

Las imágenes mostraron cómo la mujer se sentó sobre las rodillas del diputado, quien la sostuvo por la cintura y se acercó poco a poco a sus pechos hasta recostar su cabeza sobre ellos.

La pareja de Ameri se apartó en un primer momento pero este volvió a acercarse a ella, le bajó el escote del jersey hasta que uno de sus senos quedó al descubierto y comenzó a besárselo durante varios segundos.

Al percatarse del incidente sexual que había sucedido, Massa detuvo la sesión para recalcar que se trata de una "falta grave" que no se puede "admitir" por parte de "representantes de la democracia", y suspendió a Ameri de manera inmediata.

"Se dio una situación que tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa", aseveró Massa, quien indicó que durante las sesiones virtuales por la pandemia de coronavirus ocurrieron en la Cámara de Diputados como "algún diputado que se quedaba dormido o que se tapaba mientras estaba en casa".

"Pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia", continuó el presidente de la Cámara de Diputados.

El comité que investigará los hechos estará formado por cinco miembros procedentes de los diversos bloques parlamentarios.

Pensó que estaba apagada

"Estoy muy mal, la verdad es que estoy desolado, esto no me tenía que haber pasado", aseguró Ameri en declaraciones al canal local TN.

El diputado suspendido explicó que en su casa tiene una señal de internet "espantosa" y que creía que en ese momento estaba "sin conexión" y que por lo tanto su cámara no se estaba viendo en la sesión de diputados.

Cuando su pareja llegó, según su relato, le preguntó cómo le habían quedado "las prótesis" mamarias después de una operación, y entonces fue cuando ocurrió el hecho que en cuestión de minutos se viralizó en el país austral.

"Le di un beso en las tetas, eso es todo, la verdad que no pasó de eso", añadió, al tiempo que admitió que lo que sucedió fue "grave", teniendo en cuenta que pasó "en el medio de una sesión".

"No me queda más que pedirle disculpas a los diputados y a las diputadas y pedirle disculpas a la sociedad, es algo que uno no hace adrede, es un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas", recalcó.