Argelia expande la pena capital semanas antes de la cumbre con España condenando a muerte a los pirómanos forestales

Argelia mantiene la pena capital en su legislación, aunque no ejecuta desde 1993 y en los últimos años ha ampliado su aplicación a delitos de drogas.

Los recientes incendios han causado al menos 12 muertos, numerosas evacuaciones y una ola de solidaridad nacional e internacional.

La reforma del Código Penal debe estar lista antes del 15 de septiembre y equipara el delito de incendio intencionado a homicidio.

El presidente de Argelia ordena restablecer la pena de muerte para los responsables de incendios forestales provocados.

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, ha ordenado endurecer la respuesta del Estado contra quienes provoquen incendios forestales de forma intencionada.

El mandatario dio instrucciones el pasado 30 de agosto al ministro de Justicia, Lotfi Boudjemaa, para modificar el Código Penal antes del 15 de septiembre y restablecer la pena de muerte con ejecución para los responsables de los incendios provocados.

Se da la circunstancia de que España y Argelia celebrarán una Reunión de Alto Nivel (RAN) en octubre de 2026, que estará marcada inevitablemente por la invasión de Ceuta y la tensión con Marruecos.

La decisión llega después de una nueva oleada de incendios que ha golpeado varias provincias del centro y el este del país y que ha dejado al menos 12 fallecidos.

Las autoridades argelinas han puesto en marcha una operación que combina la persecución judicial de los presuntos responsables con la reconstrucción de las zonas afectadas y la indemnización de las familias que han sufrido pérdidas.

Paralelamente a las operaciones de rescate, unidades de la Gendarmería Nacional han iniciado investigaciones exhaustivas y la recopilación de pruebas científicas en los lugares afectados por los incendios.

Las pesquisas realizadas sobre el terreno han detectado coincidencias entre varios de los focos, según los medios de comunicación argelinos.

Los servicios de seguridad han confirmado el carácter criminal de algunos de los incendios y varios sospechosos permanecen ya en prisión preventiva después de comparecer ante los tribunales.

Incendios provocados

Tebboune ha situado la persecución de los pirómanos entre las prioridades de su respuesta a la crisis. En una reunión mantenida con los principales responsables civiles y militares del país, el presidente estableció una hoja de ruta basada en tres pilares: llevar ante la Justicia a los responsables, recuperar las infraestructuras esenciales e indemnizar a las familias afectadas.

Incendio en Tizi Ouzou. REUTERS/Abdelaziz Boumzar

La reforma del Código Penal deberá estar preparada antes del 15 de septiembre. A partir de entonces, provocar un incendio forestal será equiparado a quitar la vida a ciudadanos y quedará sometido a las penas más severas, incluida la ejecución de la pena de muerte.

Las autoridades argelinas ya habían anunciado durante el verano que aplicarían las penas más duras contra quienes provocasen incendios de manera deliberada. Las investigaciones abiertas durante los meses anteriores habían puesto también el foco en varios incendios presuntamente intencionados.

El Gobierno distingue, sin embargo, entre los incendios provocados deliberadamente y aquellos originados por una combinación de condiciones climáticas extremas, como las altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca.

Es contra los primeros contra los que pretende concentrar toda la fuerza de la respuesta judicial.

No se ejecuta desde 1993

La decisión de Argel supone un nuevo endurecimiento de una legislación que mantiene la pena capital, aunque no ejecuta a ninguna persona desde 1993.

Amnistía Internacional considera al país "abolicionista en la práctica", ya que la pena de muerte continúa vigente en la legislación, pero existe una moratoria de facto sobre las ejecuciones.

Restos del incendio de Bordj Okhriss, a 150 kilómetros de Argel. EPA/Reuters MOHAMED MESSARA

Según el último informe de esta organización, en 2025 se dictaron 11 nuevas condenas a muerte y, al finalizar el año, al menos 273 personas permanecían condenadas a la pena capital.

En 2024 habían sido ocho las nuevas condenas y 262 las personas que permanecían en el corredor de la muerte.

Precisamente, en 2025 las autoridades argelinas ampliaron el ámbito de aplicación de la pena capital a determinados delitos relacionados con drogas. De esta manera, la reforma de la Ley 04-18 introdujo por primera vez la pena de muerte para varios delitos de drogas

Tres días de luto nacional

La gravedad de los incendios llevó al presidente argelino a declarar tres días de luto nacional el 27 de agosto. "Nuestros corazones están destrozados y nuestras almas llenas de tristeza por la tragedia que se ha cobrado la vida de varios de nuestros conciudadanos”, afirmó.

La nueva oleada de incendios se produjo además cuando el Gobierno acababa de iniciar las operaciones de indemnización para las personas afectadas por fuegos anteriores, que habían sido controlados recientemente.

Por orden presidencial, las compensaciones deberán completarse antes del 15 de septiembre y cubrirán los daños sufridos con independencia de su magnitud.

El primer ministro, Sifi Ghrieb, ha situado el trabajo sobre el terreno entre las prioridades de la respuesta gubernamental y ha reclamado que se elimine la burocracia, especialmente en los procedimientos relacionados con la reconstrucción de documentos y archivos administrativos destruidos.

Incendio en Tizi Ouzou. REUTERS/Abdelaziz Boumzar

Familias evacuadas y una ola de solidaridad

Los incendios han obligado a numerosas familias a abandonar sus viviendas. Los afectados han sido acogidos mientras se organizaba la asistencia en las zonas golpeadas por las llamas.

La respuesta también ha movilizado a ciudadanos, asociaciones y voluntarios de todo el país. Muchos se desplazaron para recoger y distribuir suministros esenciales entre las familias que habían perdido sus pertenencias o sus hogares.

La solidaridad se extendió también a iniciativas individuales. Algunas familias ofrecieron alojamiento a personas que habían perdido sus viviendas o que se habían visto obligadas a huir de las zonas afectadas.

Además de la ayuda material, las autoridades han contemplado asistencia psicológica para las personas afectadas por los incendios.

Las llamas han causado daños en la vegetación, los cultivos, los palmerales y los pajares. Según un informe de Protección Civil, a fecha del 28 de agosto se habían registrado 97 incendios en todo el país.

Apoyo también desde Francia

La tragedia ha provocado muestras de solidaridad más allá de las fronteras argelinas. El cantante Cheb Mami canceló el concierto que tenía previsto ofrecer el 5 de septiembre en París en homenaje a las víctimas y como muestra de apoyo a las familias afectadas por los incendios.

El artista explicó en sus redes sociales que la decisión respondía a una cuestión de conciencia y que había sido tomada antes de cualquier consideración artística o comercial. También el sector turístico argelino se ha movilizado.

La ministra de Turismo y Artesanía, Houria Meddahi, presidió el 30 de agosto una reunión de coordinación con operadores y profesionales del sector para organizar su participación en la rehabilitación de las viviendas afectadas por los incendios forestales.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación de los focos y preparan el endurecimiento de las penas, Argelia afronta ahora el doble desafío de reconstruir las zonas devastadas y determinar quiénes estuvieron detrás de los incendios provocados.