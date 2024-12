Macron salta ante las protestas en Mayotte: "Deberíais estar contentos de estar en Francia, sino estaríais en la mierda"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha estallado ante las protestas y abucheos de los residentes de Mayotte, isla africana azotada por el ciclón Chido: "Deberíais estar contentos de estar en Francia. Si no fuera por Francia, estaríais en en la mierda más profunda, diez mil veces más jodidos. No hay ningún otro lugar del océano Índico donde la gente reciba más ayuda".

Casi una semana después de la tormenta, la falta de agua potable estaba poniendo a prueba los nervios en el territorio de ultramar más pobre de Francia. "¡Siete días y no consigues dar agua a la población!", gritó un hombre a Macron. A lo que éste reaccionó instando a que "no pusieran a la gente unos contra otros" ya que "si lo hacen, estamos jodidos", dijo a la multitud en el barrio de Pamandzi el jueves por la noche.

En el pasado, Macron a menudo se ha metido en problemas con comentarios improvisados ​​en público que, según él, pretenden "decir las cosas como son", pero que a menudo han parecido insensibles o condescendientes para muchos franceses y han contribuido a su pronunciada caída de popularidad durante sus siete años como presidente.

En casa, los legisladores de la oposición se abalanzaron sobre los comentarios el viernes. "No creo que el presidente encuentre las palabras adecuadas para consolar a nuestros compatriotas de Mayotte, quienes con este tipo de expresiones siempre tienen la sensación de ser tratados de manera diferente", afirmó Sébastien Chenu, diputado del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN).

El diputado de extrema izquierda Eric Coquerel dijo que el comentario de Macron fue "completamente indigno".

Cuando se le preguntó el viernes sobre los comentarios en una entrevista, Macron dijo que algunas de las personas en la multitud eran militantes políticos de RN y que quería contrarrestar la narrativa de la oposición de que Francia había estado descuidando a Mayotte.

"Escucho ese relato que alimenta la Agrupación Nacional y a algunas de las personas que nos insultaron ayer, según el cual 'Francia no hace nada'", dijo Macron a MayotteLa1ere. "El ciclón no lo ha decidido el gobierno. Francia está haciendo mucho. Debemos ser más eficaces, pero los discursos divisivos y provocadores no sirven de nada".

Las autoridades de Mayotte sólo han podido confirmar 35 muertes a causa de Chido, pero algunos han dicho que temen que hayan muerto miles. Los equipos de rescate aún no han llegado a algunos de los barrios más afectados de las islas, barrios marginales en las laderas de las colinas compuestos por chozas endebles que albergan a inmigrantes indocumentados.