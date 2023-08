Las autoridades de Argelia ignoran el viaje de Sánchez a Marruecos, mientras la prensa carga contra él

Los políticos argelinos ven en el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos un acto "normal y privado". No obstante, al Estado profundo argelino no le gusta nada esta visita que no parece "inocente" ni "personal", especialmente en estos tiempos de formación de gobierno.

Sobre todo, teniendo en cuenta que las autoridades argelinas apuestan por un cambio en el ejecutivo y esperan un regreso a la posición de amistad con España en cuanto al contencioso del Sáhara Occidental. "Sánchez es amigo de los marroquíes, y no lo oculta", asegura a EL ESPAÑOL Ferhet Ait Ali, exmiembro del gobierno del presidente Abdelmajid Tebboune, en referencia al viaje a Marruecos. [Pedro Sánchez descansa en Marrakech en el complejo de lujo de un empresario cercano a Mohammed VI] "No sé si podemos interpretar que las vacaciones de Sánchez a Marruecos son un mensaje malo para Argel, pero seguramente una muestra muy clara de la proximidad que tiene el líder del PSOE con el reino alauita", declara a EL ESPAÑOL el politólogo y profesor universitario argelino Driss Cherif. En el ámbito de los españoles expatriados en Argelia se cree que la visita de Pedro Sánchez a Marruecos "les importa bien poco a los argelinos". Otra cosa es que "hubiera ido a pasar las vacaciones a El Aaiún, en el Sáhara, en vez de a Marrakech, con escolta marroquí, eso sentaría francamente muy mal en Argelia", desvela una fuente de la Embajada de España en Argel. La prensa contra Sánchez Por su parte, la prensa oficial en Argelia ha guardado silencio. Otra cuestión, es la privada. La Patrie News, un digital argelino en francés afín a las autoridades titula: "Sánchez con su amigo el rey". El artículo califica al presidente Sánchez de "traidor". Asimismo; acusa a su mujer de tener "jugosos" negocios con Marruecos. [Rabat se salta el pacto con España de "no ofender en la soberanía" al llamar a Ceuta y Melilla "ocupadas"] En el texto se asegura que "las vacaciones de Sánchez son pagadas por Marruecos que le corrompe", y que le "chantajea a él y a su entorno". Además, difunde que los políticos del gobierno de Sanchez "están grabados en situaciones incómodas y embarazosas". Por otro lado, considera a Sánchez como "víctima de Rabat que le dicta su política". Para el periódico en árabe El Chourouk, Pedro Sanchez podría haber prescindido pasar sus vacaciones en el reino alauita para evitar cualquier confusión mediática y política. El digital dice que el presidente en funciones ya "está sometido al chantaje marroquí". [Mohamed VI llama a "un retorno a la normalidad" en las relaciones de Marruecos con Argelia] Cabe destacar que para la prensa argelina, Sánchez ya terminó su estancia en la Moncloa, y sus días al mando del pais han terminado. De hecho, las vacaciones de Sánchez han tenido menos recorrido en Argelia que las elecciones del 23-J en España. "Aquí se quedaron un poco sorprendidos cuando vieron la posibilidad de que Pedro Sánchez siga, y que no hay un cambio de gobierno inmediato en España ", explica una fuente de la embajada de España en Argel. Relaciones hispano argelinas A propósito de la evolución de las relaciones hispano argelinas, el exministro de Industria Ait Ali cree que "si Sánchez sigue en La Moncloa significa que no cambiará su posición a favor de la tesis marroquí, como consecuencia Argel mantendrá el bloqueo comercial". El político argelino considera que "no habrá marcha atrás y la crisis continuará con España". Argumenta que la causa saharaui para Argelia es una cuestión de principios fundamentales. [Argelia podría atacar Málaga, Murcia, Alicante o Mallorca: así son sus versátiles misiles rusos] Para él, la reacción de Argel en cuanto la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, y la congelación de las relaciones comerciales es "una represalia, no una jugada". No obstante, las cosas no parece que pudieran ir a peor, las relaciones comerciales no se retomarán pero "romper las diplomáticas sería exagerado e incluso contra productivo", opina Ait Ali. Para el economista, Argelia no pierde con romper sus relaciones comerciales con España porque "importa más que exporta; además hemos encontrado otros mercados y con España seguimos igual con el gas". Por otra parte; explica que la relación de España con Marruecos no es tan importante económicamente como parece. "España y Marruecos son competidores en numerosos sectores como el turismo y la agricultura. En definitiva, en esta crisis, España pierde más que gana", piensa. Por su parte, el politólogo Cherif opina que las relaciones bilaterales entre España y Marruecos se reforzarán aún más en el caso de que Sánchez gobernara España durante los próximos cuatro años. Y por consecuencia, la tesis marroquí de la autonomía sería reconfirmada. En cambio, si la derecha llega al poder en España, "se puede esperar ciertas modificaciones en términos de política regional o en cuestión de inmigración. Y por lo que concierne a la causa saharaui, la derecha española no está tradicionalmente a favor de abrazar o de adherirse a la política de Marruecos. Pero en el momento actual, Marruecos presiona a España con la cuestión migratoria para desviar al Gobierno español del Sáhara Occidental". Sigue los temas que te interesan Argelia Marruecos Pedro Sánchez