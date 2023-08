Pedro Sánchez descansa en Marrakech en el complejo de lujo de un empresario cercano a Mohammed VI

El presidente en funciones Pedro Sánchez disfruta de unos días de vacaciones en Marrakech entre grandes medidas de seguridad bajo el control de agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST, en sus siglas en francés), que depende del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN).

Según las fuentes marroquíes consultadas por EL ESPAÑOL "estará una semana invitado por un empresario relacionado con un consejero del rey Mohamed VI". Se trata del propietario de un complejo turístico de lujo en la ciudad roja, donde Sánchez disfruta de una villa en exclusiva.

El dueño del resort pertenece al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que fundó Fouad Ali El Himma, secretario y consejero real, amigo íntimo desde la infancia de Mohamed VI.

En cuanto se conoció que Sánchez iba a Marruecos a pasar unos días de vacaciones, Moncloa aclaró que todo había sido "costeado íntegramente con recursos propios" por el presidente del Gobierno.

Sánchez viajó junto a su esposa y sus dos hijas el martes en un vuelo regular desde Madrid a Lanzarote, donde disfruta habitualmente de sus vacaciones de verano en familia. Sin embargo, la familia cogió posteriormente otro avión desde las Islas Canarias hasta Marrakech cuya finalidad sería "no despertar sospechas, porque era una operación de inteligencia", según detalla la misma fuente.

Una vez descubierto el viaje, que según las fuentes consultadas pretendía realizarse de incógnito al tratarse de una actividad privada, se le organizó al presidente y a su familia una visita guiada por la plaza Jemaa El-Fnaa, patrimonio de la humanidad y símbolo de Marrakech. Una estampa distendida, propia de las vacaciones estivales, donde Sánchez aparece sonriente con una guayabera blanca y una gorra para protegerse del sol.

En esas imágenes distribuidas por la propia DST, a las que tuvo acceso la noche del martes EL ESPAÑOL, se capta a la familia del presidente español recorriendo la zona más turística de la mano de un guía ataviado con la indumentaria tradicional marroquí.

No es por tanto casual que el primer digital que publicó en Marruecos la información de la visita de Sánchez fuese Rue20, cercano a la Policía. Este medio ha difundido en exclusiva fotografías y videos. Y en uno de sus artículos aseguraba que la visita del presidente Sánchez "demuestra que Marruecos es un país prioritario y estratégico para España".

En cambio, la agencia oficial de noticias MAP y la prensa más oficialista, como Le360, apenas se han hecho eco de la noticia, y se han limitado a publicar unos párrafos de la Agencia Efe.

Protesta saharaui

Por su parte, el representante en España del Frente Polisario, Abdullah Arabi, difundió este miércoles una declaración para denunciar que el viaje del presidente español tiene "un enorme contenido político" y va "mucho más allá del ámbito privado".

El martes, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, calificó este viaje de "clara provocación", con el argumento de que en medio de la incertidumbre tras las elecciones "no hay con quién hablar en el PSOE". "Se ha ido de vacaciones y con los demás no se puede porque no les deja", añadió.

Las vacaciones de Sánchez en Marruecos también han suscitado el enfado de empresarios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ahogadas por restricciones en el paso de la frontera y sin aduana comercial, a pesar de estar pactada en la hoja de ruta firmada por Sánchez y Mohamed VI en abril de 2022 y rubricada en la Reunión de Alto Nivel (RAN) el pasado mes de febrero.

