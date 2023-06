Argelia avisa de que "si Feijóo mantiene la misma posición que Sánchez en el Sáhara, todo seguirá igual"

Ha transcurrido un año desde que Argelia suspendiese el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación, firmado en 2002 con España. En consecuencia, Argel congeló las transacciones comerciales con Madrid, el precio a pagar tras el giro histórico e inesperado dado por España sobre la cuestión del Sáhara Occidental y el apoyo del presidente Pedro Sánchez a la solución de autonomía marroquí.

El restablecimiento de las relaciones bilaterales y, por lo tanto, del comercio depende del resultado de las elecciones generales del 23 de julio. Si el Partido Popular gobierna España durante los próximos cuatro años, las relaciones entre Argelia y España pueden volver a la normalidad, siempre y cuando mantenga la neutralidad sobre el conflicto saharaui.

"Normalmente con el PP no habrá problema para establecer de nuevo las relaciones bilaterales", declara a EL ESPAÑOL Ferhet Ait Ali, economista y exministro de Industria argelino. No obstante, de sus palabras se desprende que un cambio de gobierno no sería suficiente para poner fin a la crisis, si España no adapta su posición sobre el Sáhara Occidental.

"Todo dependerá también de la posición española sobre la cuestión saharaui, si mañana el PP mantiene la misma posición de Sánchez, pues todo seguirá igual", precisa Ait Ali. El exministro sentencia: "No pienso que la situación pueda empeorar con un cambio de gobierno. El PP ha tenido una postura lógica y de neutralidad hasta ahora. Una posición de neutralidad conforme a la antigua posición española es suficiente".

Respecto a las relaciones comerciales, Ait Ali considera que todo está relacionado y nada existe por sí solo. "Las posiciones políticas sobre temas estratégicos para los Estados tienen consecuencias económicas para todos. Es que no podemos separar los asuntos. Por ejemplo, los occidentales han aplicado sanciones y medidas económicas contra Rusia por un problema político, fuera de sus territorios e intereses directos", reflexiona el economista.

Empresarios y diplomáticos españoles en Argelia comparten la misma visión, un nuevo gobierno sería la solución para poner fin a la crisis bilateral. "El presidente de Argelia ha dicho en varias ocasiones que el problema no es con el pueblo español sino con el Gobierno, que ha ido en contra de sus obligaciones internacionales como potencia colonizadora del Sáhara Occidental al asumir como propias las ideas del gobierno marroquí", detalla por teléfono a EL ESPAÑOL un diplomático español en el país magrebí.

Efectivamente, sobre la crisis bilateral inédita, el presidente Abdelmadjib Tebboune se pronunció en varias ocasiones en los medios nacionales. En abril de 2022, justo después de retirar al embajador argelino de Madrid, llegó a decir en una entrevista en la televisión pública que "lo de España es inaceptable, ética e históricamente".

Durante tres minutos respondió a cuestiones relacionadas con España tras el encuentro entre el rey Mohamed VI y Pedro Sánchez para firmar la hoja de ruta el 7 de abril de 2022. Sentenció que "el presidente Pedro Sánchez no recibió apoyo ni en el Congreso de los Diputados ni en las calles", y le pidió que "revise sus acciones", al mismo tiempo que tranquilizaba al pueblo español asegurando el envío de gas.

Por ello, en Argel "están expectantes para ver si hay un cambio de gobierno en España, lo cual no quiere decir que de manera automática se vayan a restablecer las relaciones", explica la fuente diplomática consultada. Aún así, espera que "el Gobierno argelino desbloquee el comercio como un acto de buena fe, hasta ver cómo reaccionan".

Respecto al giro de Sánchez, este diplomático no cree "que ningún gobierno cambie la política internacional como hizo este nuestro en el tema del Sáhara. Lo normal es apaciguar a los dos lados (Marruecos y Argelia), sin posicionarse con Marruecos, pero con tiento porque podría causar una crisis bilateral como la de Argelia y serían mayores las consecuencias".

Por su parte, los empresarios afectados están "esperanzados". "Es más una esperanza que una información fiable. No sabemos cómo se va a posicionar el PP si llega al poder. Será necesaria una negociación diplomática. Los argelinos sí nos dicen que se ha personalizado en el presidente actual, pero no lo sabemos con certeza", confiesa Fernando Fabra, presidente de la patronal de fritas y esmaltes cerámicos Anffecc.

El responsable de la consultora Omnicrea, Alfonso Tapia, está convencido de que "si cambia el gobierno, cambiará la situación". Sin embargo, reconoce que "va a ser difícil volver a la equidad que perdió Sánchez, porque Marruecos y Argelia son antagónicos. En todo caso, espero que haya un acercamiento con Argel".

La prensa argelina, tanto la oficial como la independiente, ha hecho un análisis del resultado de las elecciones municipales, "Sánchez ha muerto políticamente". Para el periódico estatal francófono El Moudjahid es "la caída" de Sánchez. Explica que la pérdida del PSOE en las elecciones municipales y regionales encuentra su origen en la mala gestión de los asuntos diplomáticos. "Este fracaso electoral tiene su origen en el hartazgo y la exasperación, en particular lo relativo al aspecto diplomático", publica.

Asimismo, considera la derrota del 28 de mayo como "consecuencia de un giro irreflexivo" o "una sanción contra un líder que ha dañado la economía de todo un país". Incluso, hace referencia al adelanto de las elecciones al 23 de julio. "El presidente del PSOE intenta, por así decirlo, una jugada final sin ninguna pieza clave en la mano. Mientras incluso el divorcio con el Majzén parece ya en marcha. Una caída repentina…", aludiendo al inicio de una crisis con Marruecos.

