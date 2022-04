El presidente de Argelia habla sobre la crisis por el Sáhara Occidental: "¡Lo de España es inaceptable!"

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, se refirió por primera vez públicamente a la crisis con España desatada tras la carta enviada por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI el 14 de marzo, en la que considera el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como la solución "más seria, creíble y realista".

Ante esta posición, "¡lo de España es inaceptable, ética e históricamente!", sentenció Tebboune, durante una de las entrevistas habituales que ofrece a los medios de comunicación para abordar la situación nacional, regional e internacional.

El mandatario dedicó algo más de tres minutos a contestar ante las cámaras a varias cuestiones relacionadas con España. Responsabiliza al Gobierno y no al Estado de la decisión de apoyar el plan de autonomía marroquí porque mantiene que "el presidente Pedro Sánchez no recibió el apoyo ni en el Congreso de los Diputados ni en las calles", le pide que "revise sus acciones", y tranquiliza al pueblo español asegurando el envío de gas.

En varias ocasiones incidió en que actualmente España es considerada por la legalidad internacional como la potencia administradora. "España no debe olvidar que hasta hoy su responsabilidad perdura en el Sáhara Occidental ante la legalidad internacional, mientras no se llega a una solución, cualquiera que sea la solución", recordó.

"¿Se les ha olvidado?”", preguntó retóricamente Tebboune. Para continuar, "los otros -países- se alinean o no, es su asunto, pero tú no. No tienes derecho a entregar un territorio colonizado a otro país. Este es el problema con España", resumió el motivo del enfado de Argel.

En cuanto al regreso de su embajador a Madrid, que "está en su país. Está cómodo aquí" -afirmó Tebboune-, pasa por que el Gobierno español "revise sus acciones" y "cumpla con la legalidad internacional" porque "no puede desentenderse de sus responsabilidades históricas en esta coyuntura".

El Gobierno argelino ya había advertido la semana pasada, a través del enviado especial para el Sáhara Occidental, Amar Belani, que no restituirá al embajador hasta que el Ejecutivo español ofrezca "aclaraciones previas y francas" ya que considera que la confianza está "gravemente dañada".

Suministro de gas

Durante la entrevista, Tebboune distinguió entre el Gobierno y el Estado. "Con el Estado español tenemos relaciones fuertes y muy firmes. (…) Y había un acercamiento, como con Italia, el presidente del Gobierno ha roto esto. El presidente del Gobierno, no España, porque no recibió el apoyo del resto", sentenció.

De hecho, el primer ministro italiano, Mario Draghi, firmó varios acuerdos en Argel y anunció una alianza energética con el país magrebí. En su reciente visita se aseguró un pedido extra de gas, aunque no precisó la cantidad. La negociación entre Argelia e Italia comenzó en 2021, y se aceleró con la invasión de Ucrania y la dependencia del gas ruso.

Precisamente, Tebboune hizo mención expresa al suministro de gas a España, una de las mayores preocupaciones, desde que Argelia retiró a su embajador de Madrid tras la postura del Gobierno. "Para tranquilizar a los amigos españoles, al pueblo español, Argelia jamás se deshará de sus compromisos en el suministro de gas a España, cualquiera que sean las circunstancias", aseguró.

Por el momento, Argelia únicamente revisará los precios del gas que envía a España por el gasoducto Medgaz y por buques metaneros, desde que cerró el gasoducto Magreb Europa que atravesaba Marruecos y suministraba el 20% del gas a nuestro país.

Por su parte, está pendiente la ampliación de una capacidad adicional del 25%, de 8 a 10 bcm (10.000 millones de metros cúbicos), acordada por la compañía española de gas Naturgy, copropietaria junto a la empresa estatal de hidrocarburos argelina Sonatrach.

