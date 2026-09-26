Orden de busca y captura contra el alcalde de Tánger por presunto fraude electoral: la víspera se trasladó a España

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Las claves Generado con IA La Justicia marroquí ha emitido una orden de busca y captura contra Mounir Limouri, alcalde de Tánger, por presunto fraude electoral. El caso investiga la aparición de papeletas y documentación electoral en un colegio de Tánger durante las elecciones legislativas. Limouri salió de Marruecos rumbo a España la noche después de los comicios, tras ser mencionado por uno de los detenidos en la investigación. El PAM, partido al que pertenece Limouri y ganador de las elecciones generales, quedó segundo en la circunscripción de Tánger-Asilah, donde se denuncian posibles irregularidades.

La Justicia marroquí ha emitido una orden nacional de búsqueda contra Mounir Limouri, alcalde de Tánger y dirigente del PAM, por su presunta relación con la investigación abierta por un posible caso de pucherazo en las elecciones del pasado 23 de septiembre.

La investigación se centra en el hallazgo de papeletas y documentación electoral en un colegio de Tánger durante las legislativas del miércoles.

Un hombre fue detenido con una bolsa que contenía ese material y ya son cinco los arrestados por unos hechos que la Fiscalía mantiene bajo investigación. El caso ya suma cinco detenidos, según medios locales.

El nombre de Limouri apareció en la declaración de uno de esos detenidos, según Le360.

Por este motivo, la Policía Judicial acudió al domicilio del alcalde para localizarle y organizar un careo entre ambos. Los agentes pretendían confrontar a ambos para aclarar qué relación mantenía el alcalde con los hechos investigados.

Pero los agentes no encontraron a Limouri. Luego comprobaron que el alcalde había salido de Marruecos el jueves por la noche, un día después de las elecciones, con destino a España.

Limouri es una figura relevante en la política local de Tánger. Es el presidente del Consejo Comunal de la ciudad y uno de los dirigentes territoriales del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). Además, estaba al frente de la campaña de la formación en Tánger.

El PAM es precisamente el partido que ha ganado las elecciones legislativas celebradas esta semana en Marruecos. La formación obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, por delante del RNI, con 66, y del Istiqlal, con 65.

El resultado electoral en Tánger, sin embargo, fue diferente al del conjunto del país. En la circunscripción de Tánger-Asilah, el PAM quedó segundo, por detrás del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que fue la candidatura más votada.

El PJD obtuvo 25.886 votos, frente a los 13.687 del PAM. Ambas formaciones lograron un escaño. Los otros tres fueron para Movimiento Popular, Istiqlal y RNI, por lo que las cinco fuerzas obtuvieron representación en una circunscripción que repartía cinco diputados.

El PJD ha sido precisamente una de las formaciones que ha denunciado las posibles irregularidades electorales. El partido, de orientación islamista, fue durante años la principal fuerza de Gobierno en Marruecos, aunque sufrió un fuerte retroceso en las elecciones de 2021.

El PAM, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha defendido que sean las autoridades las que determinen qué ocurrió.

Posible pucherazo

Tánger es la segunda ciudad más poblada de Marruecos, después de Casablanca.

El caso que se investiga comenzó en el colegio electoral Al Qods, situado en el barrio de Casabarata. El hombre detenido fue interceptado con una bolsa que contenía papeletas electorales. La Fiscalía del Rey ante el Tribunal de Primera Instancia de Tánger anunció entonces la apertura de una investigación judicial.

El objetivo es determinar de dónde procedían las papeletas, para qué iban a utilizarse y quién estaba detrás de ellas. Las autoridades marroquíes deberán establecer también si se trató de un episodio aislado o si formaba parte de una operación destinada a alterar el desarrollo de la votación.

Por otra parte, la Fiscalía abrió otra investigación a raíz de un vídeo difundido en redes sociales que, según se alega, fue grabado en un centro de votación del mismo barrio de Tánger y en el que aparece una urna de cristal con varios sobres blancos en su interior.

Según medios marroquíes, que se basaron en testimonios de personas que se encontraban en el colegio electoral, los observadores se sorprendieron al ver la urna llena con papeletas ordenadas de una forma que consideran imposible en una votación espontánea.

Las fuentes citadas por los medios sospechan que esas papeletas, supuestamente premarcadas también, fueron introducidas en la urna antes del inicio de la votación para favorecer a uno de los partidos políticos.