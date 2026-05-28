Guerra de Irán, en directo | Irán asegura haber atacado una base de EEUU en respuesta a las ofensivas de Washington

La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto. El alto el fuego acordado el 7 de abril persiste, a pesar de que esta semana se han registrado varios ataques entre ambos.

Este martes, Donald Trump condicionó a la paz con Irán la adhesión de Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania a los Acuerdos de Abraham, un pacto para la normalización de las relaciones con Israel y que ya ha sido firmado por Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos, Sudán y Kazajistán.

Ultimátum a Cuba

Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.

Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.

Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.