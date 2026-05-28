Guerra de Irán, en directo | Irán asegura haber atacado una base de EEUU en respuesta a las ofensivas de Washington
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Más información: El líder supremo de Irán desafía las exigencias de Trump para la paz y prohíbe la exportación del uranio enriquecido
La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto. El alto el fuego acordado el 7 de abril persiste, a pesar de que esta semana se han registrado varios ataques entre ambos.
Este martes, Donald Trump condicionó a la paz con Irán la adhesión de Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania a los Acuerdos de Abraham, un pacto para la normalización de las relaciones con Israel y que ya ha sido firmado por Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos, Sudán y Kazajistán.
Ultimátum a Cuba
Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.
Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.
Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.
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Israel anuncia nuevos ataques en el sur del Líbano contra Hizbulá
El Ejército israelí anunció este jueves que ha lanzado nuevos ataques contra el grupo chií libanés Hizbulá en Tiro, ciudad del sur del Líbano, en el marco de la intensificación de su ofensiva en la zona pese al acuerdo de alto el fuego entre ambos países.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya anunció el martes una escalada en los ataques al Líbano, así como la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército, y las FDI señalaron que han atacado aproximadamente 550 objetivos de Hizbulá en el Líbano esta semana.
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EEUU ataca una instalación militar en el sur de Irán en medio de las negociaciones de paz
Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este miércoles una instalación militar del sur de Irán, derribando cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en "defensa propia", de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.
Estados Unidos habría derribado los drones lanzados por Teherán al tratarse de una "amenaza" contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.
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Irán promete una respuesta "más contundente" ante cualquier ataque de EEUU
La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un ataque contra una base aérea de EEUU en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país, en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto.
"Esta respuesta es una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, de repetirse, nuestra respuesta será aún más contundente", afirman en un comunicado.