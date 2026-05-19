“El Brexit fue un catastrófico error”: así reabre el Reino Unido el debate que lo partió en dos
Las claves
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El exministro de Sanidad británico Wes Streeting propone que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea y califica el Brexit como un "error catastrófico".
Las encuestas indican que el 55% de los británicos apoyaría regresar a la UE, aunque existen dudas sobre la viabilidad real de esta opción.
Desde el Brexit, el Reino Unido ha sufrido una caída del 7% en el PIB, un aumento en las listas de espera sanitarias y un alza del 225% en la migración.
La UE está dispuesta a readmitir al Reino Unido, pero exige aceptar todas sus normas y rechaza cualquier trato especial como el antiguo cheque británico.
Se ha roto un tabú: ¿va a volver el Reino Unido a la Unión Europea?
El exministro de Sanidad y candidato laborista a suceder al actual Primer Ministro, Wes Streeting, ha asegurado que propondrá este paso. Considera el Brexit un “error catastrófico”.
Las últimas encuestas demuestran que el 55% de los británicos estaría dispuesto a volver. Pero, ¿esta posibilidad es realista?
Todos los datos reflejan que el Reino Unido está peor que antes: ha perdido en torno a un 7 % del PIB, la lista sanitaria de espera ha registrado récord, la migración contra la que supuestamente combatían se ha disparado cerca de un 225% respecto a hace diez años y la relación con Estados Unidos está prácticamente rota.
La Unión Europea mantiene que, por supuesto, acogería de vuelta al país pero sólo si aceptan todas sus normas: nada de beneficios como el famoso cheque británico.
¿Merecería la pena revertir el Brexit? Las recientes elecciones locales dejaron a Escocia, Gales e Irlanda del Norte en manos de partidos nacionalistas o independentistas y Nigel Farage, el promotor del Brexit, arrasó con su partido Reform UK.
Plantear de nuevo este debate sobre 'Brexit sí' o 'Brexit no' situaría al país en un escenario corrosivo cuando aún no ha cerrado del todo las heridas de un referéndum que fue oportunista y probadamente manipulado.
La pregunta que cabe plantearse es si el Reino Unido estaría dispuesto a asumir el coste político, económico y simbólico de reconocer que una de sus decisiones más trascendentales acabó convirtiéndose en una de sus mayores derrotas.
Si la respuesta es 'no', el supuesto aspirante laborista a Primer Ministro debería frenar este mensaje, que siempre estuvo más en el deseo de los europeos que en el de los británicos.