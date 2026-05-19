“El Brexit fue un catastrófico error”: así reabre el Reino Unido el debate que lo partió en dos

Las claves

Las claves Generado con IA El exministro de Sanidad británico Wes Streeting propone que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea y califica el Brexit como un "error catastrófico". Las encuestas indican que el 55% de los británicos apoyaría regresar a la UE, aunque existen dudas sobre la viabilidad real de esta opción. Desde el Brexit, el Reino Unido ha sufrido una caída del 7% en el PIB, un aumento en las listas de espera sanitarias y un alza del 225% en la migración. La UE está dispuesta a readmitir al Reino Unido, pero exige aceptar todas sus normas y rechaza cualquier trato especial como el antiguo cheque británico.

Se ha roto un tabú: ¿va a volver el Reino Unido a la Unión Europea?

El exministro de Sanidad y candidato laborista a suceder al actual Primer Ministro, Wes Streeting, ha asegurado que propondrá este paso. Considera el Brexit un “error catastrófico”.

Las últimas encuestas demuestran que el 55% de los británicos estaría dispuesto a volver. Pero, ¿esta posibilidad es realista?

Todos los datos reflejan que el Reino Unido está peor que antes: ha perdido en torno a un 7 % del PIB, la lista sanitaria de espera ha registrado récord, la migración contra la que supuestamente combatían se ha disparado cerca de un 225% respecto a hace diez años y la relación con Estados Unidos está prácticamente rota.

La Unión Europea mantiene que, por supuesto, acogería de vuelta al país pero sólo si aceptan todas sus normas: nada de beneficios como el famoso cheque británico.

¿Merecería la pena revertir el Brexit? Las recientes elecciones locales dejaron a Escocia, Gales e Irlanda del Norte en manos de partidos nacionalistas o independentistas y Nigel Farage, el promotor del Brexit, arrasó con su partido Reform UK.

Plantear de nuevo este debate sobre 'Brexit sí' o 'Brexit no' situaría al país en un escenario corrosivo cuando aún no ha cerrado del todo las heridas de un referéndum que fue oportunista y probadamente manipulado.

La pregunta que cabe plantearse es si el Reino Unido estaría dispuesto a asumir el coste político, económico y simbólico de reconocer que una de sus decisiones más trascendentales acabó convirtiéndose en una de sus mayores derrotas.

Si la respuesta es 'no', el supuesto aspirante laborista a Primer Ministro debería frenar este mensaje, que siempre estuvo más en el deseo de los europeos que en el de los británicos.