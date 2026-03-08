🔴 Trump amenaza con la "destrucción total", mientras la línea dura se impone en el régimen iraní
🔴 La mayoría de los españoles critica el ataque de Trump a Irán, pero un 56% apoya que se le permita usar las bases
🔴 Misiles Patriot de 4 M con IA contra enjambres de drones 'low cost': la guerra del futuro se decide en el Golfo Pérsico
-
Guerra Irán | El ejército israelí advierte a los residentes del sur del Líbano que evacúen la zona del río Litani
El ejército israelí ha emitido una advertencia a los habitantes del sur del Líbano, instándolos a evacuar la zona cercana al río Litani debido a posibles operaciones militares en la región.
-
Guerra Irán | Qatar Airways opera vuelos limitados desde y hacia Doha
La aerolínea mantiene un programa de vuelos restringido, afectando la disponibilidad de rutas hacia la capital catarí.
-
Guerra Irán | Teherán raciona a 20 litros de gasolina diarios por persona tras últimos ataques israelíes
Las autoridades iraníes racionaron este domingo a 20 litros de gasolina por persona al día tras los ataques de esta madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado una nube de tóxica sobre la capital iraní.
Así, lo informó el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, quien aseguró que se trata de una medida provisional tras los ataques de anoche, indicó la agencia Fars.
-
Guerra Irán | Salen los primeros vuelos comerciales desde el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv
Tras más de una semana de guerra con Irán, este domingo han salido los primeros vuelos comerciales desde el aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras Tel Aviv (centro de Israel), reabierto de forma parcial, confirmó a EFE una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos nacional.
Las aerolíneas que están operando para la salida de vuelos comerciales son las israelíes El Al, Israir y Arkia.
-
Guerra Irán | El ejército israelí afirma que perseguirá a todo sucesor del régimen iraní Jamenei
El ejército israelí advirtió que continuará persiguiendo a cada sucesor del próximo líder supremo de Irán.
En una publicación en X en farsi, el ejército israelí también advirtió que perseguirá a toda persona que intente nombrar un sucesor para el ayatolá Ali Khamenei, refiriéndose al organismo clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica.
-
Guerra Irán | Irán ataca Kuwait y Baréin, Israel bombardea Irán y Líbano, y China pide una tregua
Irán afirmó en la madrugada de este domingo haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave entre las denuncias de escalada de países del Golfo Pérsico, en una jornada marcada por nuevas oleadas de ataques israelíes y la petición de China de un alto el fuego.
Israel continuó además con sus bombardeos en el Líbano, donde murieron al menos 25 personas en varios ataques, con el anuncio del Ejército israelí de que llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.
-
Guerra Irán | Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras los ataques israelíes a instalaciones petroleras
Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que causaron cuatro muertos.
-
Guerra Irán | Al menos cuatro muertos en el primer ataque israelí dentro de Beirut, en un hotel
Al menos cuatro personas murieron este domingo en un ataque israelí contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut, el primero dentro de la propia capital del Líbano en seis días de ofensiva aérea, y en el que Israel dice haber alcanzado a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní.
El impacto inicial, ocurrido esta madrugada en una habitación del Hotel Ramada, causó la muerte de tres personas, pero una cuarta pereció más tarde a causa de sus heridas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
-
Guerra Irán | Israel dice haber atacado aviones de combate en el aeropuerto de Isfahán, oeste de Irán
El Ejército de Israel dijo este domingo en un comunicado haber atacado aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán, en el oeste de Irán.
"Ayer sábado, durante una amplia oleada de ataques, la fuerza aérea de Israel atacó complejos militares del régimen terrorista iraní con aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán", recoge el comunicado castrense.
-
Guerra Irán | Hizbulá dice que mantiene choques directos con tropas de Israel en el sur del Líbano
El grupo chií libanés Hizbulá afirmó este domingo que está manteniendo enfrentamientos directos con soldados israelíes cerca del municipio fronterizo de Aitaroun, situado al sur del país.
Los enfrentamientos comenzaron en la noche del sábado, según un comunicado emitido por la formación chií, cuando sus combatientes "se enfrentaron con las fuerzas que avanzaban" hacia esta localidad situada a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano, y lograron impactos directos "con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes".
-
Guerra Irán | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut
Al menos 25 personas murieron y varias resultaron heridas la noche del sábado al domingo en ataques atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del Líbano y la capital, Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.
Según la agencia, se registraron bombardeos de madrugada que afectaron a una vivienda en la localidad de Qana, en el distrito de Tiro, y que provocaron cuatro muertos y varios heridos, que fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Tiro.
-
Israel dice haber atacado depósitos de combustible en Teherán
El Ejército israelí dijo haber atacado en la noche de este sábado varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.
En un comunicado, indica que la Fuerza Aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron esos depósitos, que usaba supuestamente el Ejército iraní para "operar la infraestructura militar".
"Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", añade la nota.
-
Kuwait y Baréin denuncian ataques con drones contra infraestructuras aéreas y portuarias
Las Fuerzas Armadas de Kuwait denunciaron que en la madrugada de este domingo una oleada de drones ingresó al espacio aéreo del país y atacaron infraestructura crítica como el Aeropuerto Internacional de Kuwait, al tiempo que Baréin informó de ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense.
El portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz Al-Otaibi, informó en el comunicado número 19 que tanques de combustible del aeropuerto fueron atacados con drones.
El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, afirmó en la red social X que "la agresión iraní tiene como objetivo una instalación cerca de Mina Salman", puerto que alberga una base militar estadounidense.
"Defensa Civil está tomando medidas para controlar el incendio", añadieron las autoridades.
-
Líbano anuncia cuatro muertos y 10 heridos en un ataque israelí contra un hotel de Beirut
El Ministerio de Salud de Líbano ha confirmado este domingo que un ataque israelí contra un hotel en el centro de Beirut ha causado la muerte de al menos cuatro personas, dejando al menos 10 heridos.
Un fotógrafo de la AFP que se encontraba en el hotel frente al mar vio una habitación con las ventanas destrozadas, mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona.
El ejército israelí anunció previamente que había "iniciado una nueva oleada de ataques en Beirut", pero afirmó que su objetivo eran los suburbios del sur de la capital libanesa, bastión del grupo islamista proiraní Hezbolá.
-
La metralla de misiles hiere a una persona y causa daños en tiendas de Manama, Baréin
Una persona resultó herida y se reportaron daños y pérdidas en varias tiendas comerciales debido a la caída de metralla de misiles en la capital de Baréin, Manama, según el Ministerio del Interior en X.
-
Trump acusa a Irán del ataque a una escuela durante el primer día de la operación Furia Épica
El presidente estadounidense, Donald Trump, responsabilizó este sábado a Irán del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, en el que murieron casi 180 personas durante el primer día de agresiones de Washington e Israel. La comunidad internacional ha calificado este hecho como “un crimen de guerra” y ha pedido que se investigue a fondo.
Trump aseguró a la prensa desde el avión presidencial Air Force One: “Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún “está investigando” las circunstancias del ataque.
-
Trump recibe cuerpos de soldados estadounidenses muertos y promete minimizar bajas en la guerra contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado los cuerpos de los seis soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait tras un ataque con dron, prometiendo mantener “al mínimo” las muertes de las tropas nacionales en la guerra contra Irán.
La ceremonia tuvo lugar en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde el mandatario rindió homenaje a los militares cubiertos con la bandera estadounidense, las únicas víctimas estadounidenses tras la primera semana del conflicto.
-
Trump afirma que no busca acuerdo con Irán y quiere un presidente que "evite la guerra"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no ve indicios de que Rusia esté ayudando a Irán y que EEUU comenzará a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) "en el momento que considere oportuno".
También sostiene que desde Washington quiere que en Irán "haya un presidente que no lleve al país a la guerra", subrayando que su objetivo declarado sería favorecer un liderazgo iraní menos beligerante.
Al mismo tiempo, remarca que su Administración “no está buscando llegar a un acuerdo con Irán” en estas condiciones, lo que sugiere una posición dura: no ceder ni negociar.
-
Ali Larijani: "Cierto número de soldados estadounidenses han sido capturados y hechos prisioneros"
Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, publicó lo siguiente en su cuenta de X:
"Cierto número de soldados estadounidenses han sido capturados y hechos prisioneros. Mienten al decir que cinco o seis soldados estadounidenses han muerto. Más tarde, con el pretexto de accidentes u otras circunstancias, aumentarán gradualmente la cifra de muertos".
-
Trump rechaza el apoyo de Reino Unido: "No necesitamos gente que se une a las guerras después de que ya las hemos ganado"
El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó el siguiente mensaje en su cuenta de Truth Social:
"Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, quizá el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaaviones al Medio Oriente. Está bien, Primer Ministro Starmer, ya no los necesitamos — ¡pero lo recordaremos! No necesitamos gente que se une a las guerras después de que ya las hemos ganado. Presidente DONALD J. TRUMP"