Venezuela camina hacia el 10 de enero: libertad con Edmundo González o más represión con Nicolás Maduro

Seis meses después de su victoria en las elecciones venezolanas, Edmundo González regresa a su país para asumir oficialmente la presidencia el próximo 10 de enero, en medio de un clima de extrema tensión. El pasado septiembre, González abandonó Caracas rumbo a España tras una difícil negociación con el régimen de Nicolás Maduro, durante la cual, según anunció posteriormente, fue objeto de "presiones, coacciones y amenazas". En los últimos días su exilio ha estado marcado por encuentros diplomáticos clave, como una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada y otra en tierras uruguayas. Tambén, muy señalada la foto de Edmundo González con Joe Biden en la Casa Blanca. Después de este último encuentro, su yerno, Rafael Tudares, fue secuestrado por un grupo de encapuchados mientras llevaba a sus hijos a la escuela.



Paralelamente, Diosdado Cabello, ministro del Interior, lanzó una advertencia pública: "Si pone un pie en Venezuela, será detenido". Además, el entorno de Maduro ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que revele la localización del presidente electo.



En el capítulo de hoy, entrevistamos a Paola Bautista de Alemán, y vicepresidenta de formación y programas de Primero de Justicia. Desde Caracas, la opositora y mano derecha de María Corina Machado confirma su presencia en la concentración cívica por la libertad y la democracia del 9 de enero. Bautista de Alemán habla de “horas dramáticas” en donde “más de veinticinco activistas venezolanos han sido secuestrados”. Entre ellos está Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. También Enrique Márquez, exandidato presidencial, y por último Rafael Tudares, yerno de Edmundo González.



La asesora de María Corina Machado considera que estas detenciones son “un mensaje que manda la dictadura para decirnos que no hay medias tintas”. Sin embargo, la opositora explica que en Venezuela “se respira un ambiente de esperanza responsable”, ya que “hay ánimo de resistir y conciencia de momento histórico, sabemos que lo que no hagamos hoy va a ser difícil hacerlo mañana”. También se pronuncia sobre el papel de España y el regreso de Edmundo a Venezuela. “Lamentablemente, desde una posición personal, creo que Sánchez no se compromete como otros líderes y tiene que clamar la conciencia democrática de los españoles que superaron una dictadura y son parte de Europa”. Bautista de Alemán se despide del pódcast En la Sabana pidiendo un 10 de enero que abra las puertas a la libertad.



Jara Atienza, redactora de Internacional en EL ESPAÑOL, explica quiénes acompañan a Edmundo González en su regreso a Venezuela y cuáles son los posibles escenarios que enfrenta a su llegada al país, donde, llegado el cas, el papel del ejército será clave un día que se prevé histórico.