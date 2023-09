Un terremoto de magnitud 6,8 azota Marruecos: hay al menos 93 muertos y 36 heridos

Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter en Marruecos ha causado daños materiales con casas desplomadas y al menos ya hay 93 fallecidos y 36 heridos, según informa Al-Arabya TV.

A las 23.11h (hora local, una menos que en España) se produjo el temblor con epicentro en la localidad de Ighil, dentro de la provincia de Al Haouz, entre las ciudades de Marrakech y Agadir, en el sur del país. Se situó a 30.961 grados de latitud norte y 8.413 grados de longitud oeste y una profundidad de unos 8 kilómetros, indicó el Instituto Nacional de Geofísica (ING).

Las líneas telefónicas quedaron interrumpidas. En Marrakech hay daños materiales con derrumbes de casas. Si bien las autoridades no han informado sobre las víctimas y heridos, las imágenes dejan ver a personas tiradas en los suelos de los edificios.

🇲🇦 | URGENTE - SISMO EN MARRUECOS: El momento en que un edificio se derrumbó por completo tras el terremoto que azotó Marrakesh en Marruecos hace poco.

pic.twitter.com/xXd6MTVfDv

Las autoridades sanitarias han dado instrucción para movilizar los equipos médicos a los hospitales por un posible desencadenante del plan de urgencias.

El seísmo ha afectado a muchas ciudades más al norte, como Casablanca y Rabat, donde los ciudadanos asustados por el temblor también salieron a las calles.

Posteriormente, a las 23.30h, se registró otro temblor de una magnitud de 4,9 en la escala de Richter al noreste de Taroudant, en la carretera que va de Agadir a Ourzazate. La tercera réplica de 2,6 a medianoche a 32 kilómetros de Marrakech.

pic.twitter.com/FeBpGId957

Sin embargo, el director del ING, Nacer Jabour, descartó la posibilidad de que se produzcan temblores secundarios en las próximas horas, en declaraciones al periódico Le Matin.

Se trata del terremoto más potente registrado en el país, más fuerte que el de Agadir en febrero de 1960 (5,7) o el de Alhucemas en febrero de 2004 (6,3).

Testimonios

"Es el día que más miedo he sentido en mi vida. La sensación de que hasta aquí llegamos no puedo describirla. Ahora nos dicen del hotel que no podemos entrar porque se viene otra réplica. Larga noche”, escribe un español desde la medina de Marrakech.

“Del hotel nos dicen que no podemos entrar y que saquemos una manta para ir a la plaza porque entre las 2 y las y 3 viene otro temblor. Estoy con un grupo de españoles en la plaza y la verdad es que la desinformación es la que reina entre nosotros los turistas”, explica Juanpa Arbelaez a EL ESPAÑOL.

Se siente en España

El temblor de la noche del viernes se sintió igualmente en Mauritania, Argelia, Portugal, Gibraltar y en municipios de la costa de Andalucía. El teléfono 112 ha atendido más de una veintena de llamadas desde localidades de Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y Málaga que han informado que habían sentido un movimiento sísmico, que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha atribuido al terremoto registrado en Marruecos.

“No hay constancia de daños personales ni materiales a la espera de que el IGN confirme información”, informó Emergencias 112 Andalucía en su cuenta de Twitter.

El servicio Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de medidas de prevención para disminuir los riesgos y contribuir a la seguridad de la población en un caso de terremoto como este.

