Meloni hace de los vientres de alquiler un "delito universal", como quiere la izquierda española

La gestación subrogada, popularmente conocida como vientre de alquiler, pasará a ser un "delito universal" en Italia y no podrá llevarse a cabo en el extranjero. Quien viaje fuera de Italia para realizar esta práctica también será castigado al volver al país transalpino. Es la modificación a la ley sobre los vientres de alquiler que ha aprobado la Cámara de Diputados de Italia, gobernada por el partido de extrema derecha Fratelli D'Italia y la primera ministra Giorgia Meloni, que endurece así la prohibición de esta práctica, en línea con la izquierda española sobre esta cuestión.

La gestación subrogada está prohibida en Italia desde 2004. Sin embargo, al convertirse en "delito universal" la prohibición se extiende y endurece. Quien recurra a un vientre de alquiler correrá el riesgo de acabar con una pena de entre tres meses y dos años de cárcel y una multa de hasta un millón de euros. No importa dónde se haya realizado la gestación subrogada, en territorio italiano o en el extranjero.

La Cámara de Diputados de Italia aprobó la modificación de la ley con 166 votos a favor, 109 en contra y 4 abstenciones. Finalmente, para terminar el proceso y convertirse en ley, tiene que ser aprobada en el Senado.

El texto ha sido impulsado por Fratelli D'Italia, partido de la primera ministra, Giorgia Meloni, considerado de extrema derecha. La votación en la Cámara de Diputados ha sido muy dividida incluso con facciones internas en los partidos, especialmente entre los de izquierdas.

La mayoría de la izquierda quería una enmienda para legalizar una "gestación subrogada solidaria", que implicaba que la madre gestante no recibiera remuneración aparte de los gastos pertinentes. Los verdes votaron con la derecha a favor de la modificación de la ley; el partido demócrata, de izquierdas, se dividió; y el Movimiento Cinco Estrellas dio libertad de voto a sus miembros.

La diputada Carolina Varchi, diputada del partido de Meloni que propuso la modificación y cuyo apellido ha dado nombre a la ley, afirmó que "la maternidad es única e insustituible y no subrogable". "La maternidad no puede darse a cambio de una tarifa porque un hijo no es comercializable", sentenció la ideóloga de la ley Varchi. Por su parte, la ministra de la Familia, Eugenia Rocella, considera que "con esta ley, Italia se coloca a la vanguardia a nivel internacional en la defensa de los derechos de las mujeres y los niños".

La ley ha provocado críticas desde el colectivo LGTBI. El Gobierno de Meloni ordenó a los municipios italianos no inscribir en el registro civil a los hijos de parejas homosexuales nacidos bajo gestación subrogada fuera de Italia, algo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo calificó de decisión legítima, según informó el diario ABC.

En línea con la extrema izquierda

La gestación subrogada en España también ha estado presente en el debate político. Está prohibida llevarla a cabo en territorio nacional desde 2006, pero sí se puede realizar en el extranjero. Un caso mediático reciente fue el de la actriz Ana Obregón, que viajó a Estados Unidos para ser madre por vientre de alquiler.

Podemos consideraba la gestación subrogada como un tipo de "violencia contra la mujer". "Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro", afirmó Irene Montero en marzo de este año en medio de la polémica surgida por el caso Obregón. En su programa electoral de 2019, Podemos no hacía referencia directa a la gestación subrogada o a los vientres de alquiler, pero sí decía que estaba "en contra de la trata y de cualquier tipo de explotación sexual o reproductiva de las mujeres y niñas".

En línea con Podemos, la nueva formación liderada por Yolanda Díaz llamada Sumar tampoco hacía mención directa de la gestación subrogada en su programa electoral para las pasadas elecciones del 23-J en las que sacó 31 diputados. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones se mostró en contra en marzo de 2023 contra esta práctica. "La maternidad no es un derecho" sino "un deseo", dijo Díaz, que considera "gravísima" la práctica y que recordó que "es ilegal en nuestro país". "Es un modelo de vida basado en la explotación de mujeres pobres", precisó Díaz.

Por otro lado, el PSOE afirma en su programa electoral que actuará "contra las agencias que promocionan y hacen negocio" con esta práctica y que seguirá "apoyando a nivel europeo la consideración como delito" de los vientres de alquiler.

Vox, en línea con su socia europea Meloni, también rechaza "prácticas como los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compraventa a los seres humanos". El PP, en cambio, se abrió en marzo de este año a abrir un debate "serio y sereno" y consideraba que existen "vacíos legales".

