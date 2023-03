Podemos pide "abrir el debate" sobre la gestación subrogada tras la decisión de Ana Obregón

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha pedido "abrir el debate" sobre la gestación subrogada después de conocerse que la actriz y presentadora Ana Obregón ha sido madre de una niña por vientre de alquiler a los 68 años.

"Nosotros siempre hemos sido muy claros. Esta es una práctica que no está permitida en España y así lo reconoce la reciente Ley del Aborto. Hay una incongruencia que esto esté prohibido en nuestro país pero que sí se pueda hacer fuera. Hay que abrir este debate", ha afirmado Verstrynge.

La secretaria de Organización de Podemos se ha mostrado en contra de esta práctica y ha criticado la falta de empatía de Ana Obregón y de las personas que acuden a la gestación subrogada. "Hay que ser empática con la mujer que ha puesto su cuerpo y su vida por una necesidad económica. Hay que ser empática con quien no puede tener hijos de menera biológica y con esas mujeres que ponen su vientre a disposición, en muchas ocasiones, de personas más adineradas y con mejores condiciones económicas", ha dicho este miércoles en una entrevista en TVE.

En esta línea Lilith Verstrynge ha defendido que "hay otras prácticas" que no son la gestación subrogada si la biología o un problema médico o de salud impide a la mujer tener un hijo.

Barbón (PSOE), también en contra

Desde el PSOE, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, también se ha mostrado en contra de esta práctica. En redes sociales ha publicado una imagen de Ana Obregón en la que sale de un hospital de Miami con el bebé en brazos y en silla de ruedas.

"Esta imagen me duele en el alma. Es propia de El Cuento de la Criada, lo que me produce un enorme desasosiego. No existe la gestación subrogada, existen los vientres de alquiler", ha opinado.

Vulneración de derechos fundamentales

En la Ley del Aborto no sólo se prohíbe la gestación suboragada en España -que no hacerlo fuera-, sino también la publicidad que fomente esta práctica al ser considerada una forma de violencia contra las mujeres.

Así lo recogen los artículos 32 y 33 de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en febrero con el objetivo fundamental de blindar el aborto en la sanidad pública y eliminar el permiso paterno para las menores de 16 y 17 años.

Este nuevo paso en la persecución de los vientres de alquiler va en la línea de lo dictado por la Justicia española: el Tribunal Supremo ha sentenciado en dos ocasiones, en 2013 y 2022, que esta práctica vulnera los derechos fundamentales de la mujer gestante y del niño gestado.

Gestación subrogada en EEUU

Ana Obregón, de 68 años, ha tenido un bebé por gestación subrogada que nació el 20 de marzo en el centro sanitario Memorial Regional Hospital de Miami, Estados Unidos.

El embarazo por gestación subrogada, que no es legal en España, se produjo en junio de 2022, "el mismo mes en que Aless habría cumplido 30 años", explica este miércoles la revista ¡Hola! que detalla que el 18 de marzo, Ana cumplió 68 años, en Miami.

