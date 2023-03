Joaquín Prat opina sobre la maternidad de Ana Obregón: "Me parece un gesto de egoísmo"

La pasada noche saltaba la noticia del año; Ana Obregón se convertía en madre de una niña nacida por gestación subrogada a los 68 años. La actriz se desplazaba hasta Miami para acudir al nacimiento de su hija, tres años después de la trágica pérdida de su único hijo, Álex Lequio.

Lo avanzaba la revista Semana y lo ha corroborado la revista ¡HOLA! con imágenes de la actriz abandonando, en silla de ruedas, un centro médico de Miami con su hija en brazos.

Según la publicación, la actriz ha llevado en secreto todo el proceso. La pequeña habría nacido el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos, donde la actriz se habría trasladado para seguir el parto de cerca días antes, el 14 de marzo.

[Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada a los 68 años]

Sin duda se ha convertido en la noticia del día, por ello El programa de Ana Rosa comenzaba la mesa de actualidad, y posteriormente la mesa de sucesos, con este asunto. Y es que la polémica está servida.

Tras dar la noticia, Joaquín Prat no dudaba en dar su opinión, que aseguraba que "nadie puede ponerse en sus carnes y sentir lo que es la pérdida de un hijo con tal solo 25 años, debe ser terrible y muy difícil de gestionar".

Pero dicho esto, el presentador se mostraba muy crítico con la decisión de la actriz: "Hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, hacerte voluntaria para ayudar a la infancia...", comenzaba.

"Pero me parece un acto de egoísmo que acudas a Miami a comparte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar. Ana Obregón no ha sido madre, Ana Obregón va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro, sino que ha pensado más en ella misma que en el interés de la niña", añadía.

Por su parte, Ana Rosa Quintana aseguraba que le ha impactado la "edad de Ana", pero que sin duda "es una niña deseada". "Me da la sensación de que Ana Obregón ha pensado más en ella misma que en el interés del menor", insistía Prat ante el silencio de la presentadora.

"Fíjate, me acuerdo que cuando me quedé embarazada fue horroroso, no iba a llegar nunca, ahora mis hijos tienen casi 19 años, yo entonces tenía cuarenta y tantos... quizás ahora el gran debate es la edad de Ana", apuntaba la comunicadora.

Sigue los temas que te interesan