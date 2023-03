Kiko Matamoros desvela cuánto dinero gana en televisión: “Puedo ganar lo que un ministro”

Kiko Matamoros es uno de los rostros más conocidos del 'universo Sálvame'. Su ímpetu y autoridad le ha convertido en uno de los colaboradores más polémicos del programa de Telecinco, siendo protagonista de duros enfrentamientos. Esto le ha llevado a ser tertuliano de otros programas como Viva la vida o concursante de Supervivientes.

Pero antes de aterrizar a la televisión, Matamoros se ganaba la vida vendiendo enciclopedias puerta a puerta. También trabajó como modelo publicitario para El Corte Inglés y diseñadores de la talla de Jesús del Pozo o Armani y hasta fue asesor de Obras Públicas y Transporte de la Comunidad de Madrid.

Así las cosas, el espectador cree que conoce absolutamente todo sobre Matamoros, pero no es cierto. Amar para vivir, el videopodcast que protagoniza el colaborador junto a su novia Marta López Álamo, está sirviendo para conocer su faceta más íntima. La economía del hogar ha sido uno de los temas que han tratado, reconociendo que llevan un alto nivel de vida.

Matamoros también cuenta que no tiene patrimonio porque tiene que hacer frente a pensiones de manutención y a la deuda de 600.000 euros que tiene con Hacienda. Pues bien, sobre este asunto quiso ahondar Sálvame este martes. "Si lo tiene todo embargado como dice, ¿cómo se puede pegar la vida que lleva?", planteó Adela González a su compañero, que respondió encantando.

"Yo tengo cuatro nóminas. Hacienda me retiene, más o menos, dependiendo de las cantidades que facture con cada empresa para la que trabajo, una cantidad equis", decía. "Si a mí me queda una media de 2.500 euros, por ejemplo, por nómina, juntaría 10.000 euros al mes. Más otros 10.000 que junte mi pareja, ya son 20.000 para los dos. ¿Crees que no nos lo podemos permitir?".

Matamoros remató su explicación asegurando de forma rotunda que "yo puedo ganar lo que un ministro, a pesar de los embargos y de las retenciones que me practica Hacienda". Fue entonces cuando Belén Esteban preguntó por el salario que tiene un ministro, a lo que Kiko desveló que puede estar en torno a "8.000 euros con dietas al mes".

