El PP a Marlaska: "Su 'mejor directora' va a superar en inversiones inmobiliarias a Roldán"

Las informaciones sobre el patrimonio de María Gámez, ya exdirectora de la Guardia Civil, han saltado este miércoles al Congreso. La diputada del PP Ana Vázquez le ha dicho al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "su 'mejor directora' está a punto de superar en inversiones inmobiliarias a su mejor director, el socialista Luis Roldán".

Vázquez ha subrayado ese "mejor directora" usando la forma en la que Marlaska calificó a Gámez. Pero, sobre todo, ha hecho referencia a las últimas informaciones que demuestran como el patrimonio de la exdirectora ha ido creciendo notablemente en la última década.

Gámez y su marido, Juan Carlos Martínez, han acumulado desde 2009 un total de cuatro viviendas cuyo valor de mercado suma 2,5 millones de euros. "Es la misma cantidad que anda buscando la juez de los ERE", ha añadido Vázquez.

Precisamente, Gámez se vio obligada a dimitir el pasado miércoles, al trascender que su marido debe declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por los fondos que cobró durante años procedentes de la Agencia IDEA, el organismo creado por la Junta de Andalucía para repartir las ayudas ilegales millonarias de los ERE.

"¿Va a decir la verdad sobre el cese o vamos a esperar a conocerla por los medios de comunicación?", ha preguntado Vázquez. "Viendo lo buena que era la directora de la Guardia Civil en gestión inmobiliaria, habría sido mejor que la nombraran directora de Vivienda", ha ironizado.

Por su parte, el ministro del Interior ha respondido en una línea muy similar a la que se ha estado pronunciando estos días. "Aunque les resulte difícil de comprender [a los diputados del PP], la directora de la Guardia Civil dimitió por una decencia democrática que ustedes absolutamente desconocen", se ha defendido.

La dimisión de Gámez se produjo la semana pasada por las investigaciones que azoraban a su marido y aseguró que lo hacía para que las mismas no acabasen salpicando al Instituto Armado.

Vázquez también se ha mostrado muy contundente con el asunto de Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid apartado en mayo de 2020 por Marlaska y cuyo cese anuló ayer el Tribunal Supremo. Pérez de los Cobos fue destituido por no facilitar información a Interior de una investigación judicial en marcha.

"Dijo que no dimitía porque la sentencia de De los Cobos no era firme", ha recordado Vázquez. "¿Ahora por qué no dimite?", ha añadido. "Es usted un ministro reprobado, arbitrario y ahora condenado. Debería haber dimitido y estar sentado en una comisión de investigación. Lo primero no lo vamos a ver. Lo segundo, nos encontramos en la cuenta atrás", ha zanjado.

