Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 70, 15.00 horas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que, pese a los continuos ataques sobre la zona por parte de las tropas rusas, su Gobierno trabaja "todos los días" para evacuar a todas las personas que quedan en la sitiada ciudad de Mariupol, lo que incluye las instalaciones de la planta siderúrgica de Azovstal. En una de sus intervenciones habitules, en esta ocasión difundida anoche y reproducida por la agencia local Ukrinform, Zelenski recordó que este martes lograron evacuar de esa ciudad, al borde del mar de Azov, a 156 personas. El mandatario agradeció su esfuerzo a todas las personas que hicieron posible esa evacuación y anunció que seguirán "haciendo todo lo posible para sacar a toda nuestra gente de Mariupol y Azovstal. Es difícil. Pero necesitamos a todos los que se quedan allí: civiles y militares". "No hubo un día en que no abordáramos este problema, en que nuestra gente no lo hiciera", precisó el presidente ucraniano. Sin embargo, prosiguió, "hoy hay 156 personas en Zaporiyia (evacuada este martes de Azovstal). Esto no es una victoria todavía, pero ya es un resultado. Y creo que existe la posibilidad de salvar a los demás”, dijo.