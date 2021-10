Turquía desata una crisis diplomática con 7 países europeos, EEUU y Canadá por defender a un activista

C. S

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este sábado que Turquía retirará el plácet a diez embajadores, la mayoría europeos, por haber criticado la semana pasada el prolongado encarcelamiento en prisión preventiva de un activista de derechos humanos.

"Le he dado las instrucciones necesarias a nuestro ministro de Exteriores; le he dicho que resuelva cuanto antes declarar a estos diez embajadores personas no deseadas", dijo Erdogan durante un discurso en la ciudad de Eskisehir, transmitido en directo por varias cadenas turcas.

"Ellos se enterarán de qué es Turquía, lo sabrán, lo comprenderán. Quienes no conocen ni entienden Turquía se irán", agregó el mandatario.

El lunes pasado, los embajadores de Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto con motivo del cuarto aniversario del encarcelamiento de Osman Kavala, un empresario turco y activista de derechos humanos.

"Los retrasos continuos en el juicio, incluida la fusión de diferentes casos y la creación de otros tras una absolución, arrojan una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la transparencia del sistema judicial turco", reza el breve comunicado.

Los firmantes "creen que una resolución justa y rápida de este caso debe ajustarse a las obligaciones internacionales de Turquía y sus leyes nacionales", agregaba el texto, pidiendo "la urgente puesta en libertad" de Kavala, acorde a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ya el jueves, Erdogan había criticado duramente la declaración de los embajadores, apuntando que Turquía "no se puede permitir el lujo de agasajar" a diplomáticos que tomaran este tipo de iniciativas.

