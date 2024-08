La nutricionista Boticaria García alerta sobre el problema de cocinar en la freidora de aire: "sigue sin ser saludable"

La popularidad que han ido adquiriendo las freidoras de aire desde que irrumpieran en el mercado ha ido in crescendo. Es raro el hogar que no tiene una o el día que no salga una increíble receta nueva para hacer en ellas. Todos son ventajas cuando hablamos de las comúnmente conocidas como 'air frayer', o al menos, eso parece.

La farmacéutica y experta en nutrición Marián García, más conocida como Boticaria García por su activa participación en redes sociales y programas de televisión, no está tan de acuerdo en que todo lo que provenga de este joven electrodoméstico sea tan beneficioso. Mucho menos los alimentos que en él cocinamos.

Es cierto que freír comida en una freidora de aire disminuye hasta un 90% los efectos negativos de la acrilamida en los alimentos, es decir, el carboncillo negro que se forman en ellos. Pero la experta puntualiza en que, de igual manera, seguimos ingiriendo alimentos rebozados y, por tanto, poco saludables para nuestro organismo.

Mujer programando una freidora de aire en la cocina. iStock

El alto contenido en grasas que aportamos a la comida al freírlas, generalmente en aceites; las calorías adicionales de la fritura; la formación de compuestos realmente perjudiciales como la acrilamida; el bajo valor nutricional o la dificultad a la hora de hacer la digestión, son algunas de las principales desventajas que tienen consumir alimentos rebozados.

Los fritos, por lo general, no benefician a la salud en ningún aspecto. Si bien es cierto que con una freidora de aire reduce las consecuencias nocivas, no deja de ser un alimento rebozado y, por tanto, mucho menos saludable que otro tipo de manera de cocina.

Freidoras de aire, ¿son saludables?

Lo más importante para García es ser conscientes de lo que estamos metiendo en la freidora. Es decir, no es lo mismo meter un pimiento del padrón que un calamar a la romana, que está rebozado y, por tanto, añade un extra de componentes perjudiciales.

"El rebozado sigue sin ser saludable, por mucha freidora de aire que tengas", aclara la experta, y añade: "La clave está en la moderación y en elegir los alimentos adecuados para cada método de cocción".

Pollo con patatas y limón en una freidora de aire. iStock

No se trata, por tanto, de que las freidoras de aire sean o no sean perjudiciales. Sin duda, lo son mucho menos que las freidoras tradicionales en las que se introducen los alimentos para freír su rebozado.

Lo hay que evitar son los alimentos rebozados, que son los que realmente aportan un extra de calorías vacías a nuestra alimentación.

Beneficios de la freidora de aire

La propia nutricionista menciona los beneficios que aportan las freidoras de aire frente a las tradicionales. A pesar de alertar sobre lo que es preferible cocinar en estos electrodomésticos, sí que encuentra claras ventajas en las conocidas como 'air fryer'.

Para García, no solo es un ahorro calórico brutal, muy beneficioso para la salud, al estar utilizando mucho menos aceite que en una freidora convencional. Este hecho hace que, al consumir mucho menos "oro líquido", suponga también un notorio ahorro económico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boticaria García (@boticariagarcia)

Como comentábamos en líneas anteriores, freír alimentos en este electrodoméstico disminuye casi por completo la acrilamida en los alimentos, ese requemado que aparece al cocinarlos de este modo y que resulta altamente nocivo para la salud.

Y, siendo realistas, dos de los motivos más molestos de freír comida es la suciedad que provocan las freidoras de aceite y el fuerte olor, más conocido como "fritanga" que permanece por toda la casa durante un buen rato.

Mujer cocinando verduras en la freidora de aire. iStock

Por tanto, utilizar freidoras de aire es un sí pero no, según Boticaria García. No deja de ser un superinvento para cocinar tus platos favoritos de una manera más saludable y eficiente, pero siempre y cuando tengas muy en cuenta lo que estás cocinando, para que siga siendo beneficioso a tu organismo.