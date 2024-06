La nutricionista Boticaria García advierte sobre consumir yogures caducados: "Hace diez años que no caducan"

Vamos al supermercado y lo primero en lo que nos fijamos al elegir un producto es en la fecha de caducidad. Buscamos alimentos frescos que, al consumirlos, estemos adquiriendo todas las propiedades que contienen, evitando también que su ingesta nos siente mal.

No siempre ha sido así. De hecho, las fechas de caducidad comenzaron a imprimirse en los envases de los alimentos en 1972, cuando una conocida cadena de supermercados inglesa comenzó a hacerlo para evitar el desperdicio alimentario. Pero, entonces, ¿es o no es una fecha decisiva para la vida de los productos frescos?

La nutricionista y farmacéutica Marián García, más conocida como Boticaria García debido a su gran repercusión a través de sus cuentas en redes sociales se posiciona al respecto y habla claro sobre la fecha de caducidad de los yogures: "Hace diez años que no caducan".

Los yogures, uno de los productos que más se consumen en España, son fácilmente "olvidados" en las neveras de los hogares. Se añaden a la lista de la compra como un alimento de primera necesidad y, frecuentemente, los dejamos en una de las estanterías sin recordar cuando caducaban.

Tirarlos a la basura ya no es una opción. La experta en nutrición da la clave exacta para que puedas consumir los yogures, incluso cuando en su tapa indica que hace días que deberías habértelo comido.

¿Los yogures caducan?

Todos tenemos la costumbre de elegir los productos cuya fecha de caducidad sea lo más lejana posible al día de la compra. Un hábito que lo que principalmente consigue es retrasar la vuelta al supermercado, pero poco más.

Boticaria García así lo confirma en una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales: "Hace 10 años que los yogures no caducan" y añade que, desde 2014, "se pueden etiquetar con la leyenda fecha de consumo preferente".

Mujer comiendo un yogur. Freepik

Esto no quiere decir que te comas un yogur en mal estado. Si no hay signos evidentes de ello, un yogur bien conservado se puede "consumir una vez que ha pasado la fecha", afirma la nutricionista.

Como ella misma indica, no hay una respuesta universal para consumir un yogur caducado, pero sí que afirma que se pueden comer incluso pasadas varias semanas desde la fecha de vencimiento. Pero aclara: "dependerá del tipo de yogur que sea".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boticaria García (@boticariagarcia)

"No es lo mismo un yogur natural que uno que lleve trozos de fruta, de si se ha respetado la cadena del frío, si lo has llevado pronto a casa o lo has dejado en el maletero mucho tiempo", indica García.

¿Mantiene las propiedades un yogur caducado?

Este producto tan cotidiano es un alimento muy nutritivo con múltiples beneficios para la salud. Es una rica fuente de calcio debido a su componente principal, la leche, contribuyendo potencialmente a la salud de los huesos y los dientes. Pero también contiene vitamina B12, componente clave para prevenir enfermedades cardiacas.

Fósforo y potasio, grandes aliados del sistema inmunológico, además de proteínas, perfectas para controlar el apetito, son otros de los principales nutrientes de los yogures. Incluso la Fundación Española del Corazón pone de manifiesto que "las bifidobacterias y las bacterias acidófilas producen una relativa mejoría del colesterol en la sangre".

Yogur elaborado de forma artesanal. Pixabay

Entonces, ¿se pierden o no las propiedades de este producto al cumplirse su fecha de caducidad? Boticaria García también hace referencia a ello, puesto que concluye que puede perder su "propósito" nutricional si dejamos pasar demasiado tiempo.

A partir de esta premisa concluye: "El mejor consejo que puedo darte es que comas los yogures dentro de la fecha de consumo para disfrutar de todas sus propiedades".

Desayuno con yogur, cereales y frutas. Unsplash

Según las recomendaciones de la experta García, aunque no pasa nada si consumimos un yogur fuera de la fecha de caducidad, sí que resulta conveniente hacerlo. No porque su saber vaya a cambiar o pueda resultar perjudicial para la salud, pero sí que estaremos apostando por incluir todas las propiedades de este alimento en nuestra dieta.