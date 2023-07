Todos los productos que puedes consumir aunque haya pasado su fecha de caducidad, según la OCU

Uno de los principales motivos de que tiremos tanta cantidad de comida es por la fecha de caducidad. La mayoría de alimentos se deterioran con el paso del tiempo, pierden sabor, color, olor, se endurecen y por ello, desde las empresas fabricantes fijan un día tope de consumo. Esto, en muchas ocasiones, puede llegar a suponer un peligro para los consumidores porque ingerirlo cuando ya se ha pasado de fecha puede generar intoxicaciones alimentarias. Sin embargo, lo cierto es que existen algunos productos que mientras que no estén abiertos, se pueden consumir días después.

Es importante saber que los alimentos muy perecederos y con riesgo microbiológico, como es el caso de carnes y pescados frescos, deben cumplir siempre con la fecha anterior a la estimada. El riesgo puede presentarse incluso antes si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas.

Por otro lado, está lo que se llama la de consumo preferente. En este caso, esta no es tan estricta, ya que indica que a partir de esa fecha el alimento puede tener pérdidas a nivel sensorial (sabor, textura…) pero su consumo no representa ningún peligro. Por lo tanto, una vez superada la fecha, el alimento sigue siendo seguro para la salud; siempre y cuando las condiciones de conservación hayan sido adecuadas y no se observe aparición de moho. Para tener claro de qué productos estamos hablando, OCU ha hecho público un listado con alimentos que pueden comerse días o semanas después de su fecha de consumo preferente. Algunos de los comestibles que podemos encontrar son: yogures, refrescos, arroces, congelados, mermeladas, embutido, pan de molde, patatas fritas y galletas, entre otros.

Imagen de una mujer mirando la fecha de caducidad.

Además, también hay algunos alimentos que no tienen fecha de caducidad ni de consumo preferente. Es el caso, por ejemplo, de las frutas y hortalizas frescas; pan y bollería de consumo en 24 horas; vinagre, sal, azúcar y por último, las bebidas alcohólicas cuya graduación es superior a un 10% del volumen. Sin embargo, esto no implica que el paso del tiempo no termine por afectar a sus propiedades.

Como última recomendación, los expertos aconsejan fijarse en el envoltorio del producto. Por ejemplo, si el envase está inflado o deteriorado de alguna manera su consumo podría suponer un riesgo.

