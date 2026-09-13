Julia Navarro: "De niña creía que iría al infierno. Ahora hay muchos infiernos, como el del señalamiento y la cancelación"

La nueva temporada de Arréglate que nos vamos comienza con una mujer que ha contado la actualidad desde dentro, ha convertido la historia en material literario y, después de décadas de carrera, sigue defendiendo el valor de hacer preguntas incómodas.

Julia Navarro se sienta ante los micrófonos de Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo para abrir el nuevo curso del videopódcast de Magas con una conversación sobre periodismo, libertad, familia, memoria y el derecho a disentir.

La periodista y escritora, ganadora del Premio Maga de Magas a la Trayectoria Profesional en 2026, llega al programa pocos días antes de la publicación de Una familia moderna (Plaza & Janés, 2026), su nueva novela, que estará disponible en librerías el próximo 22 de septiembre.

"Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado". Con esta frase de George Orwell, Charo Izquierdo presenta a la invitada de un episodio que conecta precisamente esos dos tiempos: el de una informadora que vivió los primeros años de la democracia española y el de una escritora que mira el presente con inquietud.

Navarro no se presenta como una figura nostálgica de la profesión, aunque reconoce que una redacción fue durante muchos años su lugar favorito. "No he encontrado ningún sitio tan apasionante", confiesa. "Cuando yo tenía veintitantos, me divertía más estar en el periódico que ir a una discoteca. Ahí pasaba todo, pasaba la vida".

Una novela para incomodar

La escritora adelanta que Una familia moderna no será una novela complaciente. Al contrario: asume desde el inicio que puede desconcertar e incluso enfadar a parte de sus lectores.

"Es una novela un poco disruptiva y yo creo que va a incomodar", explica. "Me meto en todos los charcos en los que uno se puede meter hoy en día. Es una obra políticamente incorrecta".

La autora sostiene que escribir no consiste en buscar la aprobación unánime. "No creo que haya que escribir al gusto de los lectores. Tú tienes una historia que quieres contar y la compartes. Habrá personas a las que les interese y otras a las que no", afirma.

La historia parte de tres generaciones incapaces de construir un verdadero puente de comunicación. Martha, una mujer de 70 años que fue "la más progre de las progres", empieza a sentirse descolocada en un mundo cuyos códigos no reconoce; su hija, Felicitas, es una influencer; y Penny, la nieta, no termina de entender ni a una ni a otra.

La novela, según adelanta, aborda la distancia creciente entre la gente en un tiempo de cambios acelerados. "Los últimos 50 años han cambiado todos los paradigmas más rápido que en los 20 siglos anteriores", reflexiona. "Siempre ha habido desencuentros entre las generaciones, pero ahora estos son mucho más abismales".

La familia

La conversación aborda, precisamente, la pregunta sobre qué es hoy una familia moderna. La respuesta de Navarro es directa: "Un auténtico lío".

"Ninguna es igual a otra", señala. "Hoy hay pocas que tengan que ver con las familias que conocimos en el pasado. Pero eso es positivo y enriquecedor". Para la escritora, la transformación hacia nuevos modelos forma parte de una ampliación de los espacios de libertad: "Ahora ya no se ven como algo extraordinario".

De izquierda a derecha, Charo Izquierdo, directora de Magas; la periodista y escritora Julia Navarro; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle. Cristina Villarino

Lejos de idealizar el hogar, Navarro reconoce sus tensiones y contradicciones. De joven, explica, muchas personas intentan huir de sus "costuras"; con el paso del tiempo, en cambio, la mirada puede hacerse más comprensiva.

Ese es también uno de los ejes de su nueva obra: la dificultad de aceptar que las personas que forman una misma familia no comparten necesariamente una misma visión del mundo.

Los 'infiernos' del siglo XXI

Más allá de la ficción, la preocupación central de Julia es el debate público actual. La autora considera que, bajo una apariencia de libertad plena, se está produciendo un retroceso en la posibilidad de expresar una opinión diferente.

"Cuando tienes que ser siempre políticamente correcto y te señalan en el momento en el que te sales del carril de lo que alguien ha decidido que es lo correcto, estamos perdiendo parcelas".

La comunicadora reivindica el desacuerdo como una condición necesaria de la convivencia democrática. "Yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo en todo, ni tú conmigo. Pero sí defiendo que podamos hablar, discutir y discrepar; que podamos vivir y respetar las opiniones del otro", afirma.

Y resume esa inquietud con una imagen que, como le señala Cruz Sánchez de Lara durante la entrevista, tiene fuerza de titular: "Cuando era pequeña estaba convencida de que iba a ir al infierno. Pero ahora hay otros infiernos: el del señalamiento, el de la cancelación".

La lección de la Transición

La invitada también mira hacia la generación de informadoras que se abrieron paso tras el franquismo. Un camino que, recuerda, no fue sencillo ni estuvo exento de recelos.

"En la Transición todos aprendimos a ser demócratas", afirma. En el caso de las jóvenes periodistas, añade, muchas veces se las observaba como "estas niñas que andan por aquí" y tuvieron que construir sus propios espacios para que ministros, empresarios u obispos aceptaran hablar con ellas.

Navarro recuerda incluso los desayunos que organizaban un grupo de compañeras en el Ritz para lograr esas conversaciones. "Nos dejábamos el sueldo", bromea, pero era una forma de vencer las reticencias de quienes no respondían cuando la petición de entrevista llegaba de manera individual.

Julia Navarro: "Hoy hay muchos infiernos, como el del señalamiento y la cancelación"

Sin embargo, la escritora no reclama que las nuevas generaciones reproduzcan exactamente ese modelo. "Las jóvenes no tienen que imitar lo que hicimos. Tienen que tener referentes, sí, pero el presente es suyo y el futuro también. Les toca hacer las cosas, incluso deshacer lo que nosotros hicimos", defiende.

Eso sí, las conductoras del programa advierten contra el "adanismo" de quien cree que todo empieza con uno mismo. "Hay que conocer de dónde venimos, qué han hecho los demás por ti y tener respeto por quienes abrieron camino", apunta Sánchez de Lara.

Periodista hasta el final

Aunque dejó el trabajo diario en las redacciones para dedicarse a la literatura, Julia no se desprende de su identidad. "Lo seré hasta que me muera", responde cuando Charo Izquierdo le recuerda que continúa siendo periodista incluso cuando recomienda libros en sus redes.

La autora asegura que tomó la decisión de apartarse cuando detectó que las nuevas maneras de ejercer la profesión le resultaban ajenas. "Llegaba una nueva generación que a mí me parecía marciana. No entendía su forma de trabajar", relata. "Antes de que me dieran el codazo y me sacaran del escenario, me fui yo".

No lo dice desde la amargura. Navarro asegura que le ha ido "muy bien" porque sigue contando historias a través de sus novelas. Y, pese a todo, admite que le encantaría tener 20 o 30 años para volver a una redacción: "Me encantaría seguir, pero tengo que asumir que ese tiempo mío ha pasado y debo hacer otras cosas".

La conversación confirma también la cercanía de una autora que ya es una maga muy querida. Premiada por la revista este verano, reivindica durante el episodio el valor de una comunidad en la que se siente "privilegiada" de estar.

Y será precisamente con esa comunidad con la que Julia volverá a encontrarse el lunes 5 de octubre, ya que participará en el Club de Lectura de Magas para comentar Una familia moderna con las lectoras, en una conversación conducida por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL.

El encuentro será a las 19:00 horas en Espacio Dobble, en la calle Serrano Anguita, 14, en Madrid, hasta completar aforo. ¿Te gustaría asistir? Tienes la oportunidad de hacerlo pulsando en el botón a continuación.

Y esa complicidad no se agota frente a los micrófonos. Detrás de las cámaras, al margen de abordar temas como la libertad, la familia y los fenómenos sociales que atraviesan nuestro tiempo, hay lugar para las conversaciones más cotidianas. Navarro se interesa por el vestido de Cruz Sánchez de Lara y la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle le revela el origen: Mango.

La escritora le ha confesado antes de comenzar la grabación que no suele comprar por internet, ante lo que las presentadoras del programa le han desvelado que, por falta de tiempo y también comodidad, recurren a menudo a la compra online en la firma española, una indispensable en el armario de las tres protagonistas del episodio.

La conversación termina entre elogios y recomendaciones de lectura, en el tono cercano que caracteriza a Arréglate que nos vamos. Julia Navarro participa así en el estreno de una temporada que vuelve a situar en el centro a mujeres que se han labrado caminos propios, han ocupado espacios de influencia y mantienen intacta la voluntad de hablar sin miedo.

La primera invitada de la nueva etapa lo deja claro: la libertad no se sostiene solamente con grandes discursos. También se defiende en las familias, en las redacciones, en las sobremesas y en cualquier lugar donde aún sea posible discrepar sin convertir al otro en enemigo.