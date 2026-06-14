Las mujeres en la vida de Gaudí: el ecosistema femenino del genio modernista 100 años después de su muerte

El centenario de la muerte del artista merece una reflexión sobre todo su universo, plagado de mujeres: de la Virgen María a Pepeta Moreu. Julia Ramírez

En 2026 se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, y Barcelona vuelve a mirar hacia arriba. La inauguración de la quinta torre de la Sagrada Familia redefine de nuevo el skyline de la ciudad y convierte el aniversario en algo más que una conmemoración arquitectónica.

Exposiciones, restauraciones, rutas y reediciones reactivan una conversación cultural que atraviesa la moda, el diseño, las artes aplicadas y la espiritualidad, confirmando que el modernismo sigue funcionando como uno de los lenguajes estéticos más vivos de Europa.

En el centro de esa conversación reaparece Gaudí: no sólo como el genio visionario que transformó la arquitectura, sino también como el creador de un universo profundamente orgánico, emocional y simbólico.

Uno construido alrededor de talleres, hogares, rituales religiosos y sensibilidades compartidas donde las mujeres —madres, clientas, mecenas o figuras vinculadas a la vida doméstica y espiritual de su tiempo— formaron parte de un ecosistema silencioso que ayudó a definir la manera en que su obra imaginó el refugio, la naturaleza y la belleza.

Una influencia íntima

Antes que los clientes, estuvieron las pérdidas. Gaudí nació en Reus (o Riudoms, según la disputa erudita) en 1852, en una familia de caldereros. La figura materna, Antònia Cornet, dejó una religiosidad y ternura que el arquitecto idealizó durante toda su vida.

Sus hermanas, Rosa y María, completaron ese primer triángulo afectivo. La primera murió joven, en 1879, y dejó una hija, Roseta, a la que el artista cuidó con abnegación.

Fue una década de duelos encadenados que consolidó su temperamento introspectivo y su inclinación espiritual: la fe como casa, la casa como refugio. Esa ecuación íntima se volvería una especie de método proyectual a través de interiores que cobijan, luces que protegen, curvas que envuelven.

Gaudí en una foto coloreada. By Original photo: Pau Audouard studioColorization: Unknown - Colorization of the original public domain photograph, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Comons

En esa misma juventud, su torpeza sentimental se cruzó con Pepeta Moreu, hija de un industrial textil para el que trabajó. La relación no prosperó. El rechazo reforzó su renuncia al cortejo y su entrega al trabajo. A partir de los 40 años su vida se volvió casi austera.

Es significativo leer en biografías cómo ese vacío afectivo no generó dureza, sino una sensibilidad cada vez más fina a lo que él llamaba la geometría natural, formas que, como ciertos afectos, crecen sin violencia.

Luz y amparo

Si hay una mujer que recorre la obra de Gaudí, es la Virgen María. No como icono distante, sino como un principio arquitectónico que engloba la acogida, el cuidado, la fecundidad. La fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia es la síntesis más evidente de esa mirada.

En la Cripta de la Colònia Güell, la inclinación de las columnas y las bóvedas regladas generan una atmósfera cálida, casi uterina.

La arquitectura no representa mujeres: las contiene en su lógica de cuidado. Esa es quizá una de las intuiciones más contemporáneas de Gaudí, y por eso en 2026 muchas lecturas curatoriales se atreven por fin a nombrarlo: lo femenino en su obra no es adorno, es estructura.

La Sagrada Familia define el carácter, y el 'skyline', de la ciudad de Barcelona. Foto de Csaba Veres en Unsplash

Manos invisibles

El modernismo fue, también, una revolución material. Detrás del brillo del trencadís hubo una constelación de manos femeninas: bordadoras, ceramistas, vidrieras.

Ellas ajustaron tonos, brillos y texturas; tradujeron el dibujo en materia. En talleres vinculados a órdenes religiosas y a cooperativas artesanales, mujeres anónimas cosieron, hilvanaron frontales de altar, bordaron estandartes que dialogaban con las arquitecturas de Gaudí.

Aunque la historia oficial cite a maestros varones de la forja o la piedra, la cadena de oficios que hizo posible la estética gaudiniana se apoyó en destrezas femeninas.

Este aniversario ofrece ahora una ocasión para exponer esa genealogía sin paternalismo: celebrar la pericia, contar los procedimientos, devolver nombres cuando existan y, cuando no, reconocer el trabajo colectivo que sostuvo una revolución 'formal'.

La estrella de vidrio que corona la torre de la Virgen María. IG vía @fundacionantoniogaudi

Patronas discretas

Más relevantes fueron quizá las mujeres que formaban parte del ecosistema social y cultural en el que desarrolló la obra gaudiana.

María Sagués i Molins, propietaria de la finca de Torre Bellesguard, impulsó a comienzos del siglo XX uno de los proyectos más singulares de Gaudí a través de un encargo. El edificio, levantado sobre restos vinculados al pasado medieval catalán, permitió al arquitecto explorar un lenguaje mucho más sobrio y simbólico que el de otras obras modernistas.

También el entorno de la familia Güell resultó decisivo. Eusebi Güell fue su gran mecenas, pero alrededor de esos proyectos existía todo un universo doméstico y cultural donde figuras como Isabel López i Bru participaban y entendían la casa como representación estética y social.

Fotografía de Eusebi Güell. IG vía @fundacionantoniogaudi

Esa influencia, por definición íntima, rara vez aparece en los archivos con la visibilidad de un contrato. Pero leer la casa modernista como espacio negociado —entre confort, representación social y símbolo— es otra manera de reconocer cómo lo femenino operó en la obra: menos como firma y más como atmósfera dirigida por ellas.

Red creativa

Este aniversario invita a ampliar ese foco. Junto a la arquitectura, florecieron en Cataluña pintoras, ilustradoras, escritoras y periodistas que tensaron los límites de género.

Lluïsa Vidal, la única mujer del Cercle Artístic de Sant Lluc, conjugó retrato, escena urbana y compromiso social con una sensibilidad afín al modernismo íntimo.

Carmen Karr, periodista, crítica y feminista, articuló desde las revistas una voz que miraba Europa sin complejos y discutía los moldes culturales. Dolors Monserdà puso palabras a una burguesía que buscaba identidad.

En paralelo, el cartelismo modernista las convirtió en emblema de deseo, lujo y modernidad, a veces emancipadora, a veces prisionera de su propia iconografía.

Esta tensión de mujeres que crean y mujeres representadas es parte del aire que Gaudí respiró. Sus edificios abrieron el espacio simbólico para esa nueva sensibilidad, sin necesidad de traducirla en alegorías literales.

Fue, más bien, un clima: la convicción de que la belleza cotidiana transforma la vida.

Moda y ciudad

Este diálogo es inevitable. Siluetas orgánicas, gamas minerales, texturas, artesanía elevada a lujo. La Barcelona de 2026 exhibe colecciones que rehúyen la nostalgia y, en cambio, aprenden del método: geometrías regladas que parecen libres, sostenibilidad que no se predica sino que se materializa, ornamentación que no oculta la estructura sino que la afina.

La lección gaudiniana, que mantiene que lo funcional puede ser bello y que lo bello puede ser ético, encuentra en el diseño contemporáneo un laboratorio fértil. Y de nuevo, en esa cadena, hay manos femeninas, liderazgos de taller y curadurías que reescriben el relato.

Lecturas actuales

Leer sobre Gaudí hoy implica poner en jaque ciertos mitos. No fue un ermitaño desconectado del mundo; trabajó en red, discutió con ingenieros, cuidó a su sobrina, frecuentó comunidades religiosas, aceptó y rechazó encargos.

No fue un misógino; fue un hombre de su tiempo que, por biografía y elección, vivió el vínculo con las mujeres desde la distancia y la admiración espiritual.

Por eso, cuando en 2026 se ilumina una nueva torre y la ciudad se mira en su reflejo, la pregunta no es sólo estética. Es política y cultural: ¿qué significa construir espacios que incluyan, que celebren la vida sin devorar recursos, que permitan la intimidad sin blindarla? El modernismo dejó respuestas materiales.

Imagen de la Catedral de Barcelona. IG vía @fundacionantoniogaudi

Pepeta y legado

La figura de Pepeta Moreu, aquel amor frustrado, ha sido a veces un pie de página sentimental. Conviene devolverle también su medida justa.

Más que anécdota, es un episodio que revela cómo Gaudí metabolizaba el dolor. No lo convirtió en resentimiento, sino en lenguaje. La sensualidad contenida de sus casas, la manera en que la luz entra como si pidiera permiso. No hay aquí un culto a la tragedia romántica, sino una ética del límite y del abrigo.

En paralelo, la memoria de su hermana Rosa —y el cuidado de Roseta— anclan la biografía en lo concreto: cocinar, acompañar, garantizar un techo.

La casa, que tantas veces se cuenta como 'obra de autor', es también ese espacio donde la labor invisible —históricamente femenina— sostiene la vida. Que un arquitecto monumental haya sabido traducirlo en piedra y madera es una de las paradojas más hermosas del modernismo.

Una herencia viva

Cuando una ciudad decide mirarse a través de su arquitectura, lo que ve es su manera de estar juntos. Barcelona encontró en Gaudí un espejo exigente y amable. Exigente, porque su obra recuerda que la belleza requiere método, paciencia, manos; amable, porque esa belleza quiere servir a la vida, no intimidarla.

Las mujeres que acompañaron, inspiraron o realizaron fragmentos de esa obra —madres, hermanas, artesanas, devotas, clientas— son parte del secreto de su perdurabilidad. Sin ellas, el relato queda cojo; con ellas, se entiende por qué tanta gente, venida de tan lejos, siente estas casas como algo propio.

Legado compartido

El aniversario de Gaudí no es sólo una conmemoración, sino una oportunidad para volver a preguntar qué entendemos por modernidad.

Si en su momento fue promesa de libertad y bienestar, el modernismo catalán —con sus curvas, sus vidrieras, sus bancos— nos recuerda que hay otra dimensión. La del cuidado.

Mirada desde hoy, se parece mucho a lo que llamamos lo femenino. Una sensibilidad aplicada a la luz, a la materia, al cuerpo. Quizá por eso la obra de Gaudí, lejos de enfriarse en el mármol de los aniversarios, vuelve a inspirarnos.