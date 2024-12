Beatriz Martínez, la española del fenómeno B Jones: pasó de limpiar habitaciones a romper el techo de cristal de las DJs

Nos tenemos que remontar hasta el año 1983, y dirigirnos hacia el municipio jienense de Andújar, para poder escuchar los primeros acordes de la vida de Beatriz Martínez. Por aquellas solo era una niña más de las cientos de miles que se contaban en territorio andaluz.

Pero a ella la música siempre la acompañaba. Su cuñado era DJ, algo que le llamaba mucho la atención, pero "jamás" pensó en hacer de ello su profesión. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y Andújar se le empezó a quedar pequeño. Con hambre de no querer conformarse y ganas de llegar a ser "algo grande", Beatriz tomó la decisión de dejarlo todo. No sabía muy bien cómo lo conseguiría, pero sí sabía dónde.

Con apenas 15 años, hizo sus maletas y, con una mano delante y otra detrás, se fue a Ibiza a probar suerte. Allí fue donde realmente conectó con la música electrónica, aunque siempre lo hizo como espectadora.

B Jones fue la primera artista española en pinchar en el 'mainstage' de Tomorrowland. Cedida

Trabajó limpiando habitaciones en un hotel de la zona, pero en Ibiza la fiesta siempre está presente. Pasaron un par de años hasta que entró a trabajar por fin en una discoteca, pero como lo suyo es una carrera "de picar piedra", lo hizo de camarera.

Ya con la decisión de buscar una oportunidad en el mundo de la música, lo que no esperaba era quedarse embarazada con apenas 20 años. Nueve meses después se vio muy joven y con una hija a la que cuidaba a duras penas junto al que entonces era su pareja, "durmiendo poco y currando mucho", pero cuando las cosas se torcieron entre ellos, se vio obligada, de nuevo, a empezar de cero.

De vuelta a la península y con su pequeña Kiara en brazos, inició en Madrid una nueva vida que esperaba que le deparase algo mejor. Y lo consiguió, aunque para eso tuvo que esperar hasta el año 2012, cuando desde lo más modesto, empezó sus primeros bolos como DJ.

Beatriz Martínez es la mujer que da nombre a B Jones. Cedida

Hoy, con 41 años y bajo el nombre de B Jones, esa madre soltera y luchadora que comenzó su carrera pinchando en pequeños bares y que "sacrificó todo" por lo que era su pasión, es ya la primera mujer española en entrar en el Top 100 DJ Mag, el ranking de DJs más prestigioso del mundo. Lo ha hecho en la posición número 94, y sus méritos lo avalan.

Fue la primera DJ nacional en pinchar en el escenario principal del festival Tomorrowland, David Guetta la fichó para sus fiestas y acaba de estrenar un nuevo tema, Beautiful, nada más y nada menos que con Steve Aoki, uno de los mejores y más aclamados disc-jockeys del mundo. Además, en abril de este mismo año ha creado su propio sello discográfico, ARRYBA, una forma también de unir a "una comunidad de apoyo a DJs del mundo hispano".

Madre soltera y tres trabajos

Si los comienzos nunca son fáciles, menos lo fueron en el caso de Beatriz Martínez. Cuando llegó a Madrid con tan solo 20 años y una pequeña de seis meses a su cargo, tuvo que buscarse la vida como pudo. "Si en Ibiza curraba mucho y dormía poco, aquí todo fue multiplicado por dos. Era madre soltera y, con la ayuda de mi madre que muchas veces se quedaba con mi hija, pude compaginar tres trabajos que me permitían salir adelante", cuenta la artista a Magas.

Fue repartidora de propaganda, oficinista y camarera. De nuevo, terminó trabajando en el mundo de la noche y, aunque nunca tuvo contactos, fue acercándose poco a poco más a la música electrónica. En 2012 le dieron su primera oportunidad. Fue en un pequeño bar, donde pinchó como DJ residente.

Después de ese vinieron otros locales, algunos restaurantes y clubs un poco más grandes, hasta terminar pinchando en pequeños festivales. Pero el dinero aún no le daba, y se vio obligada a dormir en habitaciones compartidas en albergues durante sus primeros bolos.

B Jones durante una actuación en un festival. Cedida

El verdadero 'pelotazo' se hizo esperar, y no llegó hasta 2022. Diez años después de que empezara su andadura en la cabina, Beatriz fue confirmada bajo el nombre de B Jones como artista en el cartel de Tomorrowland, el festival de música electrónica más famoso del mundo. De esta manera, se convirtió en la primera artista española en pinchar en el mainstage del que es el santuario del tecno.

Cuenta que lo recibió "como un regalo", aunque más certero es calificarlo como recompensa, porque desde un inicio lo apostó "todo" para ser feliz haciendo lo que más le gustaba y para que su nombre llegara a ser lo que hoy en día es: una de las mejores DJs del mundo. Ha colaborado con Tiësto, Steve Aoki, David Guetta y ha dado su magia a canciones de artistas tan relevantes como Miley Cyrus, Flo Rida o M83.

Gran sacrificio

B Jones no ha llegado a ser quien es sin hacer, tal y como expresa ella, "muchos sacrificios". "Quizás el más grande que he hecho ha sido dejar de pasar tiempo con mi hija. Ahora tiene 20 años y sé que lo lleva bien, pero también reconozco que igual no he estado en momentos donde ella a lo mejor quería que estuviera. No me lo ha dicho, pero entiendo que es duro estar sin tu madre", confiesa.

"Aun así, el ejemplo que la he dado de ser valiente, arriesgar y perseguir un sueño también es una gran lección. Y también hay que tener en cuenta que gracias a esto le he podido dar una mejor vida", puntualiza.

B Jones junto a su pareja, Dj Kryder, en cabina. Cedida

Aunque Kiara ya es mayor, la conciliación sigue siendo un reto en la vida de Beatriz. Ya no solo en cuanto a la maternidad se refiere, sino a poder mantener una vida familiar y de pareja a la vez que está de gira por países como Tokio, Tailandia o Nepal. Y todo se complica aún más cuando tu pareja es, además, compañero de profesión.

La jienense mantiene una relación sentimental con el también conocido DJ y productor musical inglés, Kryder. Compaginan giras, bolos y festivales, pero Beatriz admite que lo llevan "fenomenal". "Nos entendemos mucho, sabemos lo que significa la profesión para nosotros y, como es nuestra pasión, lo aceptamos y lo llevamos muy bien. Intentamos aprovechar los ratos juntos al máximo, pero él ahora está en Nepal y yo en breves me voy a Tailandia, y lo que realmente nos importa es ese rato en la cabina", admite.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares Una pelea judicial deja a 2.200 personas sin la gran macrofiesta de Nochevieja de Madrid: "Habrá que hacer botellón"

Falta de referentes

Aunque ahora ya son muchas las mujeres que se dedican profesionalmente al mundo de la electrónica, Beatriz confiesa que, en un principio, algo que le echaba para atrás a la hora de dar el salto a la mesa de mezclas fue "la falta de referentes femeninos". Ahora, agradece que el mercado se haya "abierto a la mujer".

"Somos menos en comparación a los hombres, pero aun así, siento que cada vez somos más. Aunque también he de reconocer que ser minoría también tiene una ventaja, y es que hay menos competencia", apunta.

B Jones junto a Steve Aoki durante el festival 'Tomorrowland'. Cedida

A pesar de que el mundo del tecno siga siendo eminentemente masculino, se puede decir que B Jones ha roto todos los techos de cristal. Ya no solo como DJ, sino, más recientemente, como productora. En abril de este año ha creado su primer sello musical, ARRYBA, que pretende ser, no solo "una familia de artistas hispanohablantes y un motor para los nuevos talentos", sino también una productora "competente y de referencia" en el mundillo.

Augurando ese futuro a su nuevo proyecto, personalmente todavía tiene hambre de ambición. Su sueño sería crear "un súper hit", y se despide dejando claro que lo que menos le importa es "mantener el nombre". "Quiero llegar a ser esa DJ que pega un bombazo con un tema y que hace que este se convierta en uno de referencia en la historia de la música electrónica. El típico que se escuche dentro de 20 años, que no se sepa ni de quién es, pero que se sea capaz de reconocerlo", finaliza.