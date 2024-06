Líderes para la revolución: 27 mujeres y un objetivo claro, así ha sido la VI edición del Santander WomenNOW

Madrid lo ha vuelto a hacer y el Santander WomenNOW se ha consolidado, un año más, como el congreso sobre liderazgo femenino más relevante de Europa. Los días 19 y 20 de junio el Auditorio del Beatriz ha albergado esta sexta edición que ha reunido todo tipo de mujeres referentes en diferentes sectores.

Desde los derechos humanos, la cultura y la ciencia, la economía, el deporte o el activismo, han sido muchos los temas tratados en esta jornada doble con un objetivo claro: conocer a las mujeres que están redefiniendo el presente y construyendo un nuevo futuro, un futuro donde las mujeres son las protagonistas.

Son ya seis ediciones a la espalda, por donde ya han pasado más de 180 ponentes de referencia y se han superado los tres millones de reproducciones de sus conferencias, entrevistas y mesas redondas. Y es que, en esta edición el Santander WomenNOW lo tiene más claro que nunca, estamos en "un momento que requiere un liderazgo preparado para la revolución del mundo que viene".

La revolución tiene nombre de mujer

Lourdes Garzón, directora del Santander WomenNOW ha sido quien ha conducido la primera entrevista con Frances Haugen, denunciante de Facebook y activista por la transparencia y la seguridad de las redes sociales. La licenciada en Ingeniería Eléctrica e Informática ha tratado la problemática de las redes sociales como una cuestión con solución: "Podemos tener unas redes sociales que saquen lo mejor de la humanidad".

Rachel Amstrong, editora de Reuters Europa, ha dado continuación a esta primera jornada de liderazgo femenino. En 2022, nada más tomar las riendas de su cargo, tuvo que empezar a supervisar la información de la organización sobre la guerra de Ucrania, lo que ha sido todo un desafío, pero esto no ha sido un problema, porque para Armstrong el periodismo "es la mejor manera de dar sentido al mundo".

Sonsoles Ónega, periodista, escritora y presentadora, ha sido otro de los grandes rostros que hemos visto en esta sexta edición. Nuestra 'Top 100 Honoraria' ha hablado sobre cómo está afrontando toda la fortuna que le llega y es que, actualmente, es líder en su franja horaria a través de Y ahora Sonsoles y su novela Las hijas de la criada (Editorial Planeta, 2023) fue Premio Planeta en 2023.

Sonsoles Ónega en un momento durante su entrevista en el Santander WomenNOW. Cedida

Sigue Sandra Orta, directora general de Bristol Myers Squibb para España y Portugal, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando distintas áreas estratégicas de compañías farmacéuticas, de diagnóstico, biotecnológicas y sin ánimo de lucro. Para ella, el liderazgo es "romper las jerarquías y mostrar tu vulnerabilidad".

Viene a subrayar la importancia del arte Ella Fontanals Cisneros, coleccionista de arte y fundadora The Cisneros Fonatanals Art Fundation. Su vida no fue nada fácil en sus inicios, se exilió de Cuba y se trasladó a Venezuela, además, al poco tiempo falleció su padre y tuvo que sacar a su familia adelante dando clases de natación sincronizada. Desde entonces, con la pasión como motor de su vida, siempre ha logrado todo aquello que se ha propuesto.

Continúan Alice Acuña, directora de trading de Cepsa, Otilla de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea y CEO de Europa Education Group, y Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola. Participan en un coloquio donde debaten sobre el 'liderazgo líquido', destacando la importancia de la colaboración a la hora de tomar las decisiones.

Camilla Läckberg, escritora y reina de la novela negra, trae la literatura al Santander WomenNOW. Y aunque bajo el título de 'reina' y con el nombre Camilla, nada tiene que ver con la corona británica. Ha vendido 37 millones de ejemplares en 20 años de carrera y ahora se encuentra explorando el mundo del cine.

Camilla Läckberg, en un momento durante su entrevista en el Santander WomenNOW. Cedida

Es precisamente María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, la encargada de cerrar la sesión de la mañana del primer día de este summit. "Tenemos que ayudarnos entre nosotras para que las demás no vivan lo que hemos vivido", indica la sevillana.

Mujeres de éxito

Han sido Elísabet Benavent, escritora superventas, y Carolina Iglesias, presentadora, cómica y creadora de contenido, quienes han dado continuidad a la segunda parte de esta primera jornada. Con carreras de lo más exitosas, aseguran la clave para triunfar es "disimular bien los fracasos".

Pasamos de un éxito a otro con Beatriz Guasch, comandante de A320 de Iberia y jefa de la Flota de Corto y Medio radio, y Carola García de Vinuesa, subdirectora de investigación del Instituto Francis Crick (Londres) que probó la inocencia de la mujer australiana acusada de asesinar a sus cuatro hijos.

Sandra García-Sanjuán es cofundadora y presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, pero, además, ha sido seleccionada en el ránking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en la categoría de startups y pymes. Es experta en construcción de marcas y en la creación de destinos, con la música y los artistas como generador del turismo.

Cierran esta primera sesión Fuencisla Clemares, VP Go to market operations en Google EMEA, y Verónica Fernández, directora de ficción de Netflix en España y Portugal, de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi, o también conocidos como 'los Javis', directores, guionistas y productores, quienes destacaron que las mejores ideas siempre nacen de la colaboración.

Las líderes que necesitamos

Es precisamente, Verity Harding, experta en inteligencia artificial de la universidad de Cambridge y en la lista de la revista Time de los líderes globales en IA, la encargada de inaugurar la segunda jornada de esta VI edición del Santander WomenNOW. Lo hace poniendo en relieve el miedo que puede suponer la inteligencia artificial, pero subrayando que esta "no debe suplantar a los seres humanos".

Sigue Eva Nogales, catedrática de UC Berkeley. Recientemente, ha sido galardonada con el Premio Shaw, considerado el Nobel asiático en la categoría de Ciencias de la Vida y Medicina. Sus innovaciones sobre la biología estructural han supuesto todo un avance en el panorama científico.

Eva Nogales en su intervención en el Santander WomenNOW. Cedida

Hazel Díez Castaño, directora global de seguridad de la información (CISO) del Grupo Santander, llega a este summit para compartir sus conocimientos de más de 20 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad.

Bajo el nombre de 'No culpes a tu vestido', Silvia Macedo, directora general de L’Oréal París para España y Portugal, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, y Abril Zamora, actriz, escritora, directora y guionista, centran su diálogo en el acoso callejero que sufren las mujeres en el día a día. Además, explican cómo actuar en caso de enfrentarse a una situación similar.

Silvia Macedo, Marisa Soleto y Abril Zamora, en una mesa redonda. Cedida

Continúa Hortensia Roig, presidenta de EDEM Escuela de Empresarios y Consejera de Mercadona. Su labor en favor del fomento del liderazgo femenino ha sido reconocida con la Mención de Honor de la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros en los Premios #EJECON al Talento Sin Género y Sin Generación y el Premio #Closingap 2023 a la innovación en igualdad de oportunidades.

Paula Mayorga es junior leader en el Istitut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) y llega al Santander WomenNOW para hablar de ciencia. "La visibilidad que se me está dando es un premio. Es un orgullo, pero también una responsabilidad", asegura respecto al reciente galardón que ha recibido de L’Oréal-UNESCO for Women in Science.

Pasamos al mundo del deporte, en concreto el tenis, con Garbiñe Muguruza. Es todo un ejemplo para el deporte femenino. Fue campeona de Roland Garros y Wimbledon, aunque recientemente y ahora, busca "disfrutar de los pequeños placeres" y tal como dice su padre, "aburrirse".

Garbiñe Muguruza en su intervención en el Santander WomenNOW. Cedida

Da fin al acto, José Luis Martínez-Almeida: "Tener impacto social es organizar esta sexta edición del congreso del Santander WomenNOW y hacerlo, además, bajo este lema de líderes para la revolución, significa que inspira a hombres y a mujeres a asumir el compromiso y a luchar por la igualdad", asegura el alcalde de Madrid.