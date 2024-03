El ‘efecto Ana’: cómo el liderazgo de las mujeres favorece el emprendimiento en la empresa familiar

Recientemente publicado por Strategic Entrepreneurship Journal, una de las mejores revistas científicas del mundo sobre emprendimiento, el estudio titulado 'Learning to be entrepreneurial: Do family firms gain more from female leadership than nonfamily firms?' (Aprendiendo a ser emprendedor(a): ¿Obtienen más las empresas familiares del liderazgo femenino que las no familiares?) está creando mucha conversación al respecto.

Sus autoras son Remedios Hernández-Linares de la Universidad de Extremadura; María Concepción López Fernández de la Universidad de Cantabria; Kimberly A. Eddleston de la Northeastern University y Franz Kellermanns de la University of North Carolina-Charlotte.

En un grupo de trabajo multidisciplinar han analizado cómo las personas que ocupan la posición de CEO pueden guiar a sus empresas en la transformación de sus capacidades de aprendizaje hacia el emprendimiento, una actitud que sin duda resulta muy beneficiosa para las compañías.

Tras un estudio sistemático que se ha realizado en una muestra empírica significativa (322 pequeñas y medianas empresas españolas: 198 empresas familiares y 133 empresas no familiares), se ha demostrado que, a partir de la definición de tres dimensiones que se han definido de "orientación al aprendizaje" (compromiso con el aprendizaje, visión compartida y mentalidad abierta) se encuentra que estas están positivamente relacionadas con la orientación empresarial. También que se encuentran diferencias significativas en función del género del director general y de si la PYME es una empresa familiar o no.

Las empresas familiares se benefician de la presencia de un CEO mujer. iStock.

Las mayores diferencias se observaron entre las PYME familiares y no familiares dirigidas por mujeres, en las que la orientación empresarial de las PYME familiares dirigidas por mujeres se beneficiaba significativamente más del compromiso con el aprendizaje y la apertura mental. Al analizar empresas no familiares, el sexo del CEO no influía en la fuerza de transformación de aprendizaje a emprendimiento.

En España, la consultora EY, el 55 por ciento de las grandes empresas familiares en el mundo tiene al menos una mujer en su consejo de administración y el 70% tiene en mente como posible a una mujer para su próximo puesto de CEO.

Otro reciente estudio titulado 'Empresa y liderazgo femenino', realizado por Sondea para la empresa Amazon, determinaba de hecho que un 80% de los españoles elegiría a una mujer para liderar su empresa ideal. Un 27% seleccionaría a Marta Ortega, un 24,5% a Mariangela Marseglia y un 23,3% a Ana Botín.

Estas preferencias dibujan el perfil de una mujer directiva que provocaría 'el

efecto Ana': una CEO que impulsaría la innovación y el intraemprendimiento (el carácter emprendedor dentro de la empresa). Para Mercedes Wullich, fundadora de Las Top 100, existe una relación clara entre el liderazgo femenino y una nueva mirada a los ESG. "Creo que al haber llegado más tarde al mercado, nuestras mochilas son más ligeras. Muchas veces, es en el ámbito de la empresa familiar encontramos las grandes oportunidades: llegamos porque 'toca', pero ejercemos un liderazgo más fresco y con menos estereotipos. Esa mirada transversal que aportamos tiene mucho de innovación, pero también de creatividad e inspiración que son parte del ADN emprendedor. Y eso, por supuesto, se ve en los resultados", explica.

Para Catalina Tejero, vicedecana de la escuela de Artes y Humanidades de IE University, "en nuestro país, gran parte de los nuevos proyectos privados realmente innovadores del mundo de la cultura y el arte se están produciendo en contextos de liderazgo femenino o de la mano de mujeres en relación a empresas y fundaciones familiares, como son los casos de Hortensia Herrero, Francesca Thyssen, Patricia Sandretto, Marta Ortega o Ana Botín".

Estos datos, unidos a una reflexión necesaria sobre el estudio anterior, son congruentes con el hecho de que muchas de las grandes líderes empresariales femeninas españolas lo sean desde "empresas familiares con valores comunales, entornos en los que se puede generar con mayor facilidad un ambiente emprendedor", como concluye el informe publicado por Strategic Entrepreneurship Journal.