La fundadora de Starlite, Sandra García-Sanjuán: “Las oportunidades están justo donde nadie las ve”

“¿La cantera? Era un vertedero literalmente, con neveras roídas, coches quemados y colchones viejos... y siendo sincera, yo al verlo dije ‘esto no va a ser viable’. Pero mi marido, que es ingeniero de teleco y con una visión espacial espectacular me animó, ‘yo creo que sí’. Y lo hicimos”.

La empresaria Sandra García-Sanjuán, cofundadora y propietaria del Grupo Starlite describe un instante ciertamente sorprendente: visualizar en aquel basurero a un divo como Elton John o a un genio como Paco de Lucía rodeados de multitudes.

“Sacamos doscientos camiones de basura de esa cantera a la que, como estaba en mitad de la montaña, hubo que subir la electricidad y la luz. Cuando vimos la cantera limpia e iluminada, con las plantas... ¡fue increíble!”.

“Creamos un oasis de un vertedero”, explica a MagasIN Sandra García-Sanjuán, describiendo el mítico escenario natural malagueño al que, desde hace más de una década, llegan artistas de todo el mundo cada verano.

En ocasiones el aspecto económico del show-business español se pasa por alto: pero el festival Starlite generará más de 227 millones de euros en esta edición 2022 y más de mil empleos directos.

Este festival sería el más importante de España en impacto económico, según datos de la APM (Asociación de Promotores Musicales), un 46% por encima del siguiente. Un evento que vende entradas en 80 países y ha crecido hasta una productora, una empresa de retail con marcas creadas por distintas celebridades y una Fundación, el proyecto social del grupo.

Premio 'Mujer Líder 2021'

García-Sanjuán, que recibió el premio de la Cámara de Comercio 'Mujer Líder 2021' por colocar a Andalucía, y en concreto a Málaga, como punto de mira del turismo internacional -incluso a la hora de que los turoperadores elijan este destino para crear sus paquetes turísticos.

Recuerda cómo “desde pequeña yo sabía que quería ser empresaria, porque mi abuelo había sido un gran empresario, impulsor del turismo en Canarias. Le llamaban ‘el loco de las Américas’ porque se había atrevido a montar un hotel en la playa de las Américas, en mitad de la nada y consiguió dinamizar el turismo de toda esa zona”.

La idea

Para García-Sanjuán, “las nuevas generaciones, unas tras otras, vamos continuando el legado que han dejado las anteriores, eso ocurre muy a menudo. Mi padre también fue un gran empresario y me enseñó la importancia de cuidar a la gente que tienes alrededor”.

¿Por qué Marbella?

Primero, porque veraneo ahí desde pequeñita, todos mis recuerdos en Marbella son maravillosos. Mi madre es de Madrid y para sacar a mi padre de Canarias, decíamos que hacía falta poner ‘un mar de por medio’ para que desconectara.

También porque empezamos a hacer la gala con Antonio [Banderas] y, dos años más tarde, nos dimos cuenta de que Marbella estaba en un buen momento precisamente por ausencia: yo conocía el esplendor de Marbella, y en ese instante no estaban pasando cosas, la verdad es que no era evidente...

¿Las buenas oportunidades son poco evidentes en general, según su criterio?

Cuando algo no existe, cuando no se está haciendo, surge una oportunidad. Nosotros nos dimos cuenta de que Marbella era de los sitios con más atractivo, y Starlite se concibió así desde el principio, como un festival con intención internacional.

Cuando algo no está surge la oportunidad

La idea de Starlite tuvo también que ver con su previa agencia de contratación de artistas... Sí, yo ya había montado muy jovencita Avory Celebrity Access, una empresa de contratación de artistas por todo el mundo, de imagen de marca, apariciones públicas....

¿Mantiene esta actividad? ¿Algún ejemplo

Sí, pues hemos hecho de todo, hasta llevar a Clinton a dar una conferencia en el Cairo.

¿Trabajar con personas muy conocidas es tan complicado como dicen?

Algunas veces puede ser complicado, pero yo tengo la suerte de que algunos son amigos después de trabajar juntos muchos años.

El nacimiento de Starlite

El proyecto comenzó “con una pata solidaria muy potente y pronto, en dos años, necesitó de una estructura empresarial”, relata su fundadora. “El primer año con la gala hubo un éxito brutal, fíjate que en el 2010 estábamos metidos en una crisis, pero tuvo una aceptación enorme”.

“Perdimos dinero, eso es verdad, ese primer año, pero nos dimos cuenta de que nos posicionamos muchísimo”, relata. George Benson, Julio Iglesias, Raphael, Simple Mind, Rosario, Lolita y Carmona, Tony Benett... La agenda de García-Sanjuán obró el milagro desde el principio con un cartel estelar que repite anualmente.

“El techo de un año es el suelo del año siguiente”, bromea. Este verano, Starlite está su 11 edición (del 3 de junio al 3 de septiembre, Luis Fonsi, Diana Krall, Christina Aguilera o Serrat actúan en Starlite, entre otros muchos artistas) y esto es probablemente, en su opinión, “gracias a haber arrancado en un momento tan extraño en el que no se estaba haciendo nada”.

¿Ahora la duración que han decidido para Starlite es de tres meses?

Sí, antes duraba dos, bueno, en 2020 decidimos hacer sólo un mes por la pandemia, pero como el año pasado hicimos tres meses, nos dimos cuenta de que la gente lo aceptaba muy bien y decidimos mantenerlos.



¿Desde el principio planteó el festival como algo tan grande?

En la vida todo no valen frases como ‘voy a probar a ver qué tal sale’, si fuéramos así no hubiera funcionado. Es que yo pienso que las pruebas nunca funcionan, o te lanzas o no. En la vida hay que apostar, los miedos son lo más limitante que hay.

¿Cuál es el público de Starlite?

Muy variado. Starlite tiene algo muy curioso, un ambiente muy familiar, sano, una cosa especial. ¿En qué sitio del mundo puede salir una noche con tus padres y tus abuelos de marcha? El único lugar que conozco en el que los hijos de 18 o 20 años le piden eso a sus padres es aquí.

"Cuando la gente está feliz, hay algo físico, ese brillo en los ojos es real"

Algunos de sus mejores amigos son, por ejemplo, Antonio Banderas, José María Cano o Valeria Mazza, ¿cómo son en la intimidad?

Cuando convives con ellos conoces su parte más humana, lo que sienten y les motiva. Yo siempre digo que he tenido en esta vida el gran privilegio de haber conocido a las personas y no sólo a los personajes.

Antonio Banderas es un diez, generoso, bueno, fíjate que se pone a hacer teatro en Malaga, y hace dos funciones en domingo, cobrando lo que cualquier actor, para sacar un proyecto adelante, para que Málaga se posicione como capital cultural, para que haya arte.

Valeria Mazza, no te imaginas cómo es, todo lo que hace de obra social, por los hospitales, está involucradísima. José María Cano es mi mejor amigo y un genio, que el siglo que viene se estudiará en los libros, estoy segura.

¿Son estas personas tan famosas especialmente carismáticas?

Qué les hace tan especiales y mágicos y por qué les siguen las muchedumbres como si fueran guías espirituales... No creo que sea por la parte frívola, es porque hay algo dentro de ellos que genera ese magnetismo. Son personas extraordinarias.

¿Existe entonces eso que llaman ‘presencia escénica’?

Yo creo mucho en las energías y en que hay personas que tienen ese don de conexión brutal, no es una cuestión de que la voz sea mejor o peor. Se suben al escenario y generan una luz y un brillo que inspira a muchas personas y consiguen con su actuación que la gente levite y sea plenamente feliz.

A mí me gusta colocarme desde el escenario y ver los ojos de los asistentes como luciérnagas brillando. Cuando la gente está feliz, hay algo físico, ese brillo en los ojos es real, y yo sigo sintiéndome muy afortunada de ser parte de esa magia y cuando muchas personas me dicen que en Starlite cada noche sucede eso, que han vivido uno de los momentos más mágicos de su vida, me encanta.

¿Cuál sería su sueño?

A nivel filantrópico mi sueño es unir la fuerza que tienen muchos artistas a mi alrededor, no sólo de la música, también del cine y de la moda, y poder hacer cambios transformadores en el mundo porque uniéndonos se pueden hacer cosas increíbles, recuperar los valores y la espiritualidad que el mundo necesita.

