Volkswagen Vehículos Comerciales duplica al mercado en cuota de ventas de modelos electrificados en España

Volkswagen Vehículos Comerciales, la división del gigante alemán del automóvil, vive un momento dulce en el mercado español. La firma logró en 2025 el mejor ejercicio de su historia en ventas, cuota de mercado y rentabilidad.

En el inicio de 2026, la multinacional alemana ha mantenido la senda positiva. En los tres primeros meses del año, Volkswagen Vehículos Comerciales comercializó en el mercado patrio un total de 4.857 unidades, lo que supone un alza del 18% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Pero también supone cinco puntos más de crecimiento que el del segmento de vehículos comerciales a nivel nacional, el cual matriculó 48.038 unidades, un 13% más en la comparativa interanual, según datos de la patronal de fabricantes (Anfac). Dicho de otro modo, una de cada diez ventas de vehículos comerciales realizada en los tres primeros meses del año correspondió a un modelo de Volkswagen.

Ahora bien, buena parte de la culpa de este crecimiento la tienen los modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). Entre enero y febrero, la marca comercializó 1.080 unidades con enchufe, lo que supone un 200% más en la comparativa interanual y la firma líder en el mercado patrio en este tipo de ventas.

Es decir, un 22% de las ventas de la compañía en los tres primeros meses del año llevaba enchufe, lo que supone más que duplicar la penetración de estos vehículos en el mercado general y copa el 10,4% de las matrículas.

Si se tiene en cuenta que en España las ventas de vehículos comerciales eléctricos e híbridos enchufables aumentaron entre enero y marzo un 74%, hasta las 4.982 unidades, la penetración de la marca alemana es importante.

Tanto, que más de una de cada cinco ventas de modelos electrificados en el segmento de comerciales llevaba la enseña VW.

Albert García, director general de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, reconoce que "los datos nos dicen que la electrificación en vehículos comerciales está avanzando cuando existe producto, cuando hay variedad de soluciones y cuando estas se adaptan al uso real”.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que la firma cuenta en su portfolio con cuatro modelos híbridos enchufables (Caddy, en versión de carga y pasajeros, Transporter, California y Multivan) y tres modelos completamente eléctricos (Transporter, Caravelle e ID. Buzz, en versión de carga y de pasajeros).

Gama renovada

Una gama que ha sufrido una completa renovación desde el año 2021 con la llegada de la versión híbrida enchufable de la quinta generación del Caddy.

No obstante, dicha gama se seguirá ampliando a lo largo del presente ejercicio. A partir de junio llegarán a los concesionarios españoles las versiones híbridas enchufables del Transporter y del Caravelle. Pero también se espera la renovación del Caddy, del Multivan y del California.

Todo ello provoca que las previsiones de la filial española de Volkswagen pasen por elevar sus ventas un 10% en cada uno de los dos próximos ejercicios, hasta 2027.

En román paladino, se prevén dos años más de récords de ventas por parte de la firma alemana en España.